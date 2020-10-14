Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России

Россию от ковида спасет Дмитрий Медведев! Это стало понятно, когда Владимир Путин подписал указ о его назначении руководителем Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций

Согласно документу, в задачи новой комиссии входят «оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, обеспечение мониторинга распространения таких инфекций», а также «организация проведения комплексных научных исследований для выработки решений для диагностики, профилактики и лечения». По всем этим вопросам комиссия призвана готовить предложения для Совбеза.

О том, кто ещё войдет в её состав, не сообщается. Надо думать, не только кабинетные сотрудники из числа госслужащих. Непонятно пока, и как новоявленная комиссия будет работать - обсуждая и утверждая то, что уже разработано специалистами?

Записные российские остряки не замедлили отреагировать на новое назначение непопулярного экс-премьера. В сети появились их актуальные комментарии, вроде мема, запущенного в свое время самим Дмитрием Анатольевичем: «Вакцины нет, медики устали, но вы держитесь!»…

И вот Дмитрий Анатольевич уже предложил россиян обеспечить бесплатными лекарствами:

«Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», - высказался Медведев. Об это сообщается на сайте его партии.

Коронавирус, между тем, продолжает наступать. Число инфицированных растет в нашей стране (собственно, как и почти во всем мире) день ото дня, заметно превышая максимальные значения так называемой первой волны. По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 13868 заразившихся COVID-19 (+276). Увеличилось и число умерших россиян - плюс 244 человека. Всего за весь период пандемии скончалось 22966 наших соотечественника.

Печальное лидерство по всем этим показателям к утру вторника, как и минувшей весной, у Первопрестольной, где зафиксировано 334813 новых случаев заражения. Летальность - 1.68%. На второе «выдвинулась» Московская область - 77 831 новых инфицированных. Летальность - 1.82%. В Северной столице - 48129 «вновь прибывших», а летальность просто удручающая - 6.73%.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не устает излучать оптимизм. Ведь у нас, говорит она, заражаются ковидом в семь раз меньше людей, чем в Израиле! Не исключено, «подпитывается» она оптимизмом у Кремля. Там, устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, рост ковид-больных объясняют несоблюдением населением требований режима и игнорированием средств индивидуальной защиты. Носили бы все поголовно маски с перчатками, без надобности из дома выходили, и не было бы никакой «второй волны!

«Сейчас уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Кроме того, подготовлен коечный фонд, он позволяет принимать больше инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого их излечения», - подчеркнул Дмитрий Сергеевич.

Ему вторит (ну, а как иначе?) питерский губернатор Александр Беглов. «Прошу всех использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, - регулярно напоминает он. - Это сегодня наш главный резерв в борьбе с эпидемией».

Если верить ему, спасает Петербург и погода: из-за теплой осени в сентябре и начале октября сюда еще не докатилась волна сезонного гриппа, что «снижает нагрузку на систему здравоохранения и даёт возможность маневра, прежде всего по запасу больничных коек».

Все так, если бы не…

Тут впору вспомнить минувший сентябрь. В частности, воскресенье, 13-е, на который пришелся Единый день голосования. В период подготовки к нему много говорилось о дистанционном голосовании «доступном теперь каждому».

По факту же подавляющее число россиян, участвовавших в этих выборах, вынуждены были идти для волеизъявления на избирательные участки. Потому что онлайн-ресурс был доступен (не считая столицы) лишь жителям ещё только двух регионов - Ярославской и Курской. Не сработало и нововведение - возможность проголосовать не в один день, а в течение трех. Но какой нормальный работяга потащится на избирательный участок уставшим, после работы или, ещё лучше, до нее, ранним утром? А пенсионер уедет с дачи досрочно - в теплую-то погоду?

В результате мало где на участках удалось избежать толкучки. Проверяли там, к слову, пришедших, поверхностно, не у всех даже измеряли температуру - сужу не только по родному Питеру, но и по откликам избирателей разных регионов в соцсетях. Да и что дает это самое измерение? Только то, что в данный момент температура у конкретного гражданина в норме. Немало было примеров за минувшие месяцы, когда вчера с человеком «все нормально», а сегодня ему уже вызывают скорую.

Не с того ли сентябрьского Дня выборов-2020 пошла гулять по России, набирая обороты, вторая волна ковида? Мониторила ли тогда ситуацию на местах власть? Что-то ничего об этом не было слышно…

«Когда идете в магазин, заранее составляйте список покупок, не задерживайтесь там», - напоминают нам по десять раз на день и Роспотребнадзор, и представители власти. Но после трехмесячного карантина многие магазины сократили сотрудников. Где было три продавца, остался один, где пять кассиров (гипермаркеты) - в лучшем случае два. Хочешь-не хочешь, стой в очереди. А она разноликая.

Кто при полном «коронавирусном параде» - в маске, перчатках, куртка на все пуговицы, воротник поднят. А кто (таких немало) индивидуальной защитой себя не утруждает. «Страшилка» администраторов «обслуживать не будем», пустая болтовня - обслуживают, деньги важнее заразы. И тут виноваты сами граждане?

В Петербургском метро взялись регулярно проверять наличие масок у пассажиров. Лучшее время для этого, решили в Смольном, час пик. Столпотворения, которые случаются сейчас из-за этого у турникетов, где стоят проверяющие, уступают по массовости и накалу страстей разве что Вавилонскому. Самое забавное (если это слово здесь, конечно, уместно), что добравшись, наконец, до эскалатора, люди маски снимают.

Можно упомянуть ещё явно поспешное открытие авиасообщения с Турцией. Мои знакомые, едва узнав, что «Стамбул принимает», тут же заказали себе номер в отеле на популярном местном курорте, купили билеты, и рванули к морю - муж, жена и их 6-летний сын.

Попали «на том берегу» аккурат под «волну» резкого роста заболеваемости. Отсидели в гостинице две недели за свой счет, любуясь морским пейзажем из окон гостиничного номера. Спустя неделю по возвращение у мальчика поднялась температура, он стал кашлять. Перед этим успел побывать в садике, а папа с мамой на работе. По счастью, обошлось - обычная простуда. Хотя, как знать, учитывая бессистемные особенности COVID-19, способного «просыпаться», когда не ждешь…

В Турцию, к слову летит немало граждан, которым заблокировали в Москве льготные проездные социальные карты. Те, кому 65 с плюсом. Логично. Если по городу ездить нельзя - надо лететь туда, куда можно. Так у нас строится защита от коронавируса.

Про наплыв отдыхающих в Крым и Сочи и говорить не хочется. Крымская власть в августе радостно отрапортовала «о миллионах туристов, отдохнувших на полуострове». А недавно запричитала: растет число ковид-инфицированных среди местных жителей. С чего бы это вдруг, да?

Во всем этом тоже виноваты одни недисциплинированные граждане?

Коронавирус пришел к нам, известно, из китайского Уханя. Там, а потом и в некоторых других городах КНР, ситуация в течение первых трех месяцев была непростой. В следующие три стала выправляться. В мае, когда мы в России изнывали от карантинных ограничений, китайцы уже снова наслаждались привычной жизнью. Сейчас, у нас то ли второй пик первой волны, то ли сама вторая, мнения у специалистов расходятся.

Там - лишь десятки, а в иной день единицы новых заболевших. Причем, как правило, от вернувшихся из-за границы. И это в стране с населением 1 млд. 406 млн.231 тысяча 105 человек - против наших 146 748 590 человек? Не говоря уже о российской территории с её пространствами, и скученности жителей Китая. Во многих странах мира в эти дни возвращают строгие эпидемиологические меры безопасности. А в КНР желательна на данный момент всего одна мера - маски на лицах.

«Китайцы дисциплинированы, и это многое объясняет. Но дело не только в этом, — считает Маина Бичурина, известный на весь мир вирусолог, доктор наук, заведующая лабораторией вирусных инфекций Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. - В этой стране своевременно были приняты жесткие меры реагирования. Я бы даже сказала, очень жесткие. Те, кто рискнул нарушить их, незамедлительно отправлялись в тюрьму. За повторное нарушение грозила смертная казнь. Не сомневаюсь, реальная!»

- В условия эпидемии это, наверное, правильно.

- Не уверена. Нужно иметь в виду, что в КНР эпидемия была, в сущности, только в одной провинции. Таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай она не коснулась. Потому что они оперативно были отсечены от приезжих извне. В том числе, из других стран мира. А у нас вирус преимущественно привозной - от тех россиян, кто возвращался из заграничных командировок, турпоездок. Сколько авиарейсов было в марте-апреле, помните? Тысячи человек, многие из которых, скорей всего уже были инфицированы. И возвращались они не из Китая, а из стран, преимущественно европейских и США. Многие мои коллеги, замечу, давно пришли к выводу, что ковид - не китайского происхождения.

- Вы не единственный специалист, кто считает одной из главных ошибок нашей власти вывоз сограждан из других стран в разгар пандемии. Понятно, что оставлять в опасной ситуации вдали от Родины неправильно, но можно же было, наверное, организовать их лечение там, где находились в тот момент… Маина Александровна, многие в нашей стране опасаются сейчас нового карантина. Экономика его может просто не выдержать!

- Ни к чему хорошему весенне-летний карантин не привел. В пандемию одна из главных задач - выработка коллективного иммунитета. Дело это в принципе не быстрое, а в условиях запрета на общение людей ждать можно и вовсе десятилетия. На сегодня в Петербурге иммунитет к ковиду есть у 25% населения. В Москве, насколько я знаю, примерно столько же. В целом же по стране меньше. А надо чтобы он составлял 60-70%. Даже по гриппу, о котором кажется, все знаем, не можем добиться этого. Что говорить о COVID-19, инфекции совершенно новой, малоизученной.

- Эпидемиологи, вирусологи, а вслед за ними специалисты Роспотребнадзора расходятся во мнении о сроках второй волны. Кто говорит о двух-трех неделях, кто о трех и даже четырех месяцах. А вы как считаете?

- Точных сроков окончания и второй волны, и самой пандемии предсказать невозможно. Все кто их называет, пытаются просто угадать. Нужен, как я уже сказала, коллективный иммунитет. И, конечно, надежная вакцина, которая неизвестно, когда будет. Словом, нужно ждать.

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