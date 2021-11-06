30 лет назад Ельцин запретил КПСС

11:30 6.11.2021

Куда делись 19 миллионов коммунистов? Все они растаяли в 1991 году, как утренний туман. У партии с более чем столетней историей не нашлось достаточного количества верных последователей и защитников, которые могли бы или хотели заявить о себе

1991 год стал последним годом существования СССР. Страна, которая долгие годы находилась в системном экономическом, идеологическом и социальном кризисе, прекратила своё существование. Но чуть раньше, чем исчезла сама страна, под запретом оказалась деятельность её главной и единственной политической партии.

На протяжении 70 лет под разными названиями КПСС варилась в собственном соку, в рамках созданной в стране однопартийной системы, монополизировав в своих руках всю политическую власть со всеми вытекающими из этого последствиями в виде формирования в стране автократии. Всё это закончилось дряхлением и деградацией высшего политического руководства страны в буквальном смысле этого слова.

Партийная элита, не допускавшая омоложения аппарата, не проводящая реформ, не занятая поиском новых смыслов и целеполаганий, своими собственными руками закладывала под партию и страну мину замедленного действия. В конечном итоге всё это закончилось «гонкой на катафалках» или «пятилеткой в три гроба». Лишь после этого на сцене появились новые лидеры, выходцы из той самой КПСС, правда, реформировать к тому моменту по большей части было уже нечего. Партия доживала свои последние годы.

6 ноября 1991 года законно избранный президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о прекращении в России деятельности КПСС и КП РСФСР и роспуске их организационных структур. Госорганам на местах предписывалось исключить преследование граждан страны за факт принадлежности к КПСС и КП РСФСР. Имущество партии на территории страны передавалось в собственность государства.

У российских коммунистов была долгая история



У отечественных коммунистов была очень долгая по меркам всех политических партий история.

Основанная Владимиром Ильичем Лениным партия ведёт свою историю с 1 марта 1898 года. В этот день в Минске была учреждена Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). В Российской империи партия могла вести только подпольную деятельность.

В 1917 году к названию партии добавилась всего одна буква «б». Но эта буква, по сути, навсегда изменила историю нашего государства. Под названием Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) – РСДРП(б) просуществовала от Октябрьской революции 1917 года до весны 1918 года. Уже в марте 1918 года на очередном съезде было принято решение о переименовании партии в РКП(б) – Российскую коммунистическую партию (большевиков).

В 1925 году в связи с объединением советских республик в Союз ССР название партии в очередной раз сменилось. С 1925 года партия носила название ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).

В 1952 году ещё при жизни Сталина на очередном XIX съезде партии название вновь претерпело изменение, сменившись на КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. Под этим названием партия просуществовала ещё почти четыре десятилетия до момента своего запрета и развала Союза.

Указ Ельцина от 6 ноября и предшествующие события



Указу Бориса Ельцина от 6 ноября предшествовали августовские события 1991 года, вошедшие в историю как «Августовский путч». Самопровозглашенный орган власти СССР, назвавший себя Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), вступил в открытое противостояние с президентом СССР и проводимой в стране политикой перестройки.

За три дня с 19 по 21 августа ГКЧП потерпел полное поражение. Никто из членов ГКЧП не хотел брать на себя полноту ответственности за решения, которые могли привести к массовому кровопролитию. Три дня страна наблюдала за людьми, у которых, как оказалось, не было четкого продуманного плана действий, а все их представления о состоянии советского общества были сильно оторваны от реальности.

Поражение ГКЧП запускало процесс окончательного развала КПСС. Уже 24 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и рекомендовал ЦК КПСС самораспуститься. На следующий день указом президента РСФСР Бориса Ельцина имущество, принадлежавшее КПСС на территории России, было объявлено государственной собственностью.

Здесь стоит отметить, что и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич были плоть от плоти коммунистической партии. Оба политических деятеля были членами КПСС и прошли весь путь по партийной иерархии. 29 мая 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР большинством голосов избрал председателем Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. Стоит отметить, что среди 1 050 депутатов, присутствовавших на съезде, 86,3 % были членами КПСС.

29 августа 1991 года, уже после путча, внеочередная сессия Верховного Совета СССР, более 85 % членов которого составляли коммунисты и кандидаты в члены КПСС, постановила «приостановить деятельность КПСС на всей территории СССР».

Одновременно с этим прокуратуре СССР предписывалось начать расследование участия руководства партии в действиях по насильственному изменению существующего строя. По сути, КПСС прекращала свое существование на основании решения своих же собственных членов.

Указ Ельцина от 6 ноября 1991 года официально прекращал деятельность КПСС на территории РСФСР. Организационные структуры партии должны были быть распущены, имущество обращено в пользу государства. Отдельно органам госвласти предписывалось исключить преследование граждан РСФСР за факт принадлежности к КПСС или КП РСФСР. Полный текст данного указа доступен сегодня на официальном сайте президента России.

Куда делись 19 миллионов коммунистов?



По официальным статистическим данным, на 1 января 1990 года численность членов КПСС составляла 18 856 113 человек, ещё 372 104 человека были кандидатами в члены КПСС. Всего в стране было 19 228 217 коммунистов.

На тот момент население страны составляло приблизительно 286,6 млн человек. Коммунисты составляли 6,7 % от всей численности населения СССР. Подавляющая их часть была мужчинами, на долю женщин-коммунистов приходилось на 1 января 30,2 % – 5 813 610 человек.

К моменту своего заката КПСС представляла собой уже далеко не партию рабочих и крестьян, во многом это была партия номенклатуры. По роду занятий состав партии на 1 января 1990 года был следующим:

рабочие – 5 313 524 чел.;

крестьяне – 1 466 361 чел.;

служащие – 7 793 048 чел.;

учащиеся – 101 415 чел.;

пенсионеры, неработающие, домохозяйки – 3 344 981 чел.

Помимо коммунистов, в стране были и комсомольцы. На 1989 год в ВЛКСМ состояли 35,5 миллионов человек. Правда, к 1991 году их осталось уже 26 миллионов. Отток был довольно значительным, как и из рядов компартии в последний год её существования, но всё равно сторонниками коммунистической идеологии на бумаге были десятки миллионов людей во всех республиках СССР.

Все они растаяли в 1991 году, как утренний туман. У партии с более чем столетней историей не нашлось достаточного количества верных последователей и защитников, которые могли бы или хотели заявить о себе. Как ранее говорил президент России Владимир Путин, свой партбилет он положил в стол, всё это время он там и лежит. По всей видимости, так же повело себя и подавляющее большинство советских коммунистов, многие из которых очень ловко обратились в истовых демократов. Многие из них, сменив партийные взгляды, сохранили за собой доставшиеся по наследству кабинеты.

Часть правителей бывших советских республик, даже став президентами независимых государств, официально из компартии никогда не выходили. Даже сейчас, спустя 30 лет после развала СССР и прекращения деятельности КПСС, многие политические деятели в России и на постсоветском пространстве – это выходцы из компартии или бывшие члены ВЛКСМ.

Закончить хотелось бы словами члена ЦК КПСС с 1986 года Виктора Черномырдина. Бывший премьер-министр Российской Федерации ещё при жизни запомнился своими афоризмами. Один из них звучал следующим образом:

«Какую партию мы ни строим – получается КПСС».

С этим и живём.

Автор: Сергей Юферев