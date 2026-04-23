Почему Зеленский боится Белоруссию
Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины и заодно сообщил, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности «защищаться». И намекнул Александру Лукашенко, что его может ждать участь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Зачем Зеленский поднял эту тему?
Даже на Украине версии о возможном наступлении белорусской армии воспринимают со скепсисом – у ВС Белоруссии для этого просто нет потенциала. Как минимум, нужно провести масштабную мобилизацию, речи о которой нет. Видимо, мифическая «белорусская угроза» должна помочь Зеленскому решить несколько собственных задач.
На Украине постоянно муссируется тема снижения возраста мобилизации хотя бы до 20 лет – стране остро необходим мобилизационный ресурс. При этом даже украинские социологи признают, что мобилизация, мягко говоря, непопулярна у жителей Украины. Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заметил, что многие украинцы считают мобилизацию чрезмерной – и даже не хотят проходить опросы на эту тему. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (в списке террористов и экстремистов) заявил, что на Украине есть проблемы с мобилизацией.
«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Сомнительно, конечно, что такая информационная кампания возымеет воздействие на жителей Украины – тема мобилизации как была самой острой, так и останется. Но пропагандистам Зеленского нужны хоть какие-то аргументы – попробуют «продать» украинцам и «белорусскую угрозу».
Возможно также, главный адресат вброса – Трамп. Зеленский не хочет идти на уступки по донбасскому вопросу, а без этого «мирный процесс Трампа» невозможен. Лукашенко, по утверждению американского журналиста Саймона Шустера, приложил немало усилий для того, чтобы переговоры в Анкоридже состоялись. Лукашенко продолжает общение с американцами, и не без успеха. Показательно, что Трамп в 2026 году пригласил его к участию в Совете мира.
Таким образом, информационный удар по Лукашенко – это косвенный удар и по договорённостям в Анкоридже. Посыл понятен – Россия и Белоруссия усиливают эскалацию, Минск готов стать участником конфликта, ни о каком мире в таких условиях нельзя говорить. Для Зеленского крайне важно, чтобы Трамп не решил усилить давление на Киев, например, прекратить снабжать разведывательной информацией. И для этого он постоянно обвиняет Россию – якобы она не хочет мира, а теперь еще и Белоруссию – в подготовке к войне.
Не исключено также, что информационный вброс о подготовке Белоруссии к войне – часть более масштабной кампании европейских глобалистов. У них сейчас очень своеобразная ситуация. Конечно, глобалисты смогли одержать победу на парламентских выборах в Венгрии и отстранить от власти многолетнего премьера Виктора Орбана – и, вероятно, поверили в свои силы. На конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне звучали призывы «выкрутить руки» всем правым силам в мире.
Лукашенко европейские политики уже давно объявили диктатором. И работа по его свержению вряд ли останавливалась хоть на день с протестов 2020 года. Только теперь ударной силой может стать Украина. Из белорусских нацистов, которые служат в ВСУ, при участии украинского спецназа могут быть сформированы диверсионные отряды, в информационном поле будет нагнетание «белорусской угрозы», провокации на границе – все по шаблону. Разумеется, «проснется»: белорусская оппозиция с протестами – «Не допустим втягивания Белоруссии в войну!».
Авантюра? Конечно. Только если что-то пойдет не так, виноваты будут Украина и Зеленский, европейцы от своего участия в процессе отрекутся.
Сейчас европейским глобалистам нужно определиться со своим местом в новых политических реалиях, показать силу, а Зеленский не раз демонстрировал признаки безумия, поэтому данный сценарий вполне вероятен.
Автор: Сергей Миркин
Бацтька укрепляет границы, Зеленский мечтает чтобы Лукашеска напал на Украину.
ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКОМУ ЭТО НАДО?
Ему своих дел хватает.
Обалдеть!
Батька уже прикидывал что подлет в Белоруссию из РФ для военных самолетов несколько мин
А ЧЁ ТУТ ПРИКИДЫВАТЬ, общая граница-бугага.
не было бы СВО, не летели бы ДРОНЫ вообще никуда, ни в Лугу. ни в Туапсе, ни в Сызрань с Самарой, не было бы санкций,Швеция и Финляндия не пошли в НАТО, никто бы не выгонял русских из Финляндии, мы бы торговали углеводороды,
И ИНЕ СМОГ БЫ ЗЕЛЕНСКИЙ БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЦЦА)))
И ДАВНО БЫ В Украине прошли выборы, и был бы там другой или третий ПРЕЗИДЕНТ
но история не знает сослагательного наклонения.
ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ: сколько потратили на войну с Ираном США и Израиль не военная тайна. хоть началось недавно, суммы называют , есть в СМИ и сколько людей потеряли -военных и гражданских. Всё в открытом доступе.
А у нас большой секрет, государстьвенная тайна.
+ Белорусская армия против украинцев не продержится и трех дней,+
Не смешите мои тапочки. Она 3-х часов не продержится ,а то и срау сдастся , объединится и вместе пойдут НА МИНСК.)))))
против польской то же самое.
НО НИКОМУ НЕ НАДО НАПАДАТЬ на Белоруссию.
Боится Лукашенка, который связан одной цепью.Именно за это ему САНКЦИИ.
Два. Лукшенка не легитимный президент. ГЛАВНЫЙ ЕГО СТРАХ-что с тоона слетит.
Держится он пока благодаря Кремлю и Путину.
НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, что Лукашенко вместе с Колей ездил на Украину на инаугурацию Прошенко.
Я всегда был за единство и целостность Украины. Украина должна быть единой. Мы, белорусы, в этом заинтересованы, и лично я тоже…....далее непереводимая игра слов..... – рассуждал Лукашенко в ходе интервью ведущей телеканала «Дождь» Ксении Собчак 20 мая 2014 г.
СТРАШНО ЕМУ, вот и НАГНЕТАЕТ
запад очень хочет втянуть в эту братоубийственную войну и Белоруссию, поэтому можно ожидать чего угодно.
Спрошу прямо:"Неужели Россию тоже Запад втянул в СВО?"
+Для него и его окружения война эта -- как бизнес+
А КТО ЖЕ НАЧАЛ энтот БИЗНЕС?
Сложный неудобны
Намёк понятен, Белоруссию Зеленский боится, а Россию - нет.
Отчего же этот шут гороховый Россию не боится?
У него с Россией договорняк?
Другого объяснения нет!