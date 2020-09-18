Духовность – категория экономическая (полный текст статьи)

Сергей Глазьев: «Новая хронология Фоменко дает хорошую логическую основу для восстановления исторической памяти Русского мира»

Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждут деморализация и деградация производственного потенциала

В настоящее время имперский мирохозяйственный уклад (МХУ), основанный на вертикально интегрированных производственно-технологических транснациональных организациях, рефинансируемых за счет эмиссии фиатных (классических) денег под централизованным контролем, приходит в упадок.

Вслед за распадом СССР закатывается глобальное лидерство США. В КНР, Индии и других странах Юго-Восточной Азии формируется новый, интегральный МХУ, сочетающий стратегическое и индикативное планирование с рыночной самоорганизацией, государственный контроль за денежным обращением с кредитованием частных предприятий, государственную собственность на объекты инфраструктуры с частной собственностью в конкурентных отраслях. Как в этих условиях поступит Россия?

По своему типу интегральный МХУ является конвергентным, сочетающим преимущества социалистической и капиталистической экономики. Государственное управление в нем на порядок сложнее, чем в СССР или США. Государство выступает не как всезнающий организатор, как в СССР, и не как исполнительный комитет финансовой олигархии, как в США, а как дирижер, гармонизирующий интересы различных социальных групп на основе критерия роста общественного благосостояния.

Государственная идеология в КНР социалистическая, экономика рыночная, политическое руководство осуществляет компартия, а лидерами экономического развития являются частно-коллективные предприятия. В Индии также можно видеть социалистические мотивы в государственной идеологии и практике управления, хотя политически она является самой большой в мире демократией с развитым частнопредпринимательским сектором.

По сути в КНР построена образцовая модель нового МХУ с прагматичной идеологией, ориентированной на рост народного благосостояния. В этой модели отношения между трудом и капиталом перестают быть антагонистическими, так как регулируются и направляются социалистическим государством.

Отношения собственности становятся более сложными и регулируются государством исходя из общественных интересов. Место классовой борьбы занимает сотрудничество трудовых коллективов и работодателей, образцом которого является развитый государственный сектор. Государственно-частное партнерство определяет степень свободы частного предпринимательства и направляет его энергию на повышение народного благосостояния.

Фактически в интегральном МХУ снимается антагонистическое противоречие между капитализмом и социализмом. Пользуясь приемами диалектической логики, можно было бы констатировать это как результат борьбы и единства противоположностей в синтезе качественно новой социально-экономической формации. Но это потребует кардинальной переработки всей формационной теории Маркса, претендующей на объяснение истории человечества.

Консолидирующая идеология



Если в качестве научной составляющей консолидирующей идеологии для Русского мира взять охарактеризованную выше теорию долгосрочного социально-экономического развития, то ее духовную составляющую должны определять традиционные нравственные ценности, основанные на православной вере и стремлении к социализму.

В отличие от научной теории духовная традиция не требует ни логических доказательств, ни экспериментальных проверок. Она воспринимается как абсолютная ценность, которая должна быть формализована в правовой системе государства. Облеченные в нормы права нравственные принципы и ценности будут организовывать общество не только в силу традиции, но и под надзором правоохранительной системы.

Эти две составляющие органично сочетаются посредством стратегического планирования, подчиняющего механизмы регулирования рыночной экономики задачам повышения народного благосостояния, раскрытия творческого потенциала личности в созидательной деятельности на благо общества, обеспечения социальных гарантий и чистоты окружающей среды, опережающего развития научно-производственного потенциала.

Новый технологический уклад, ядро которого составляют нано-, биоинженерные и цифровые технологии, многократно повышает эффективность экономики и расширяет возможности планирования производственных процессов с использованием систем искусственного интеллекта и гибкой автоматизации.

Переход к экономике знаний и высвобождение миллионов людей из рутинных процессов ставит вопрос об их переквалификации и о перестройке системы образования на овладение навыками научно-технического творчества. Это можно сделать только в рамках интегрального МХУ, подчиняющего воспроизводство экономики общественным интересам. В сочетании с православно-социалистической духовной традицией переход на новый МХУ обеспечит взрывной рост созидательной активности людей и рывок в экономическом развитии.

Несмотря на глубокое разрушение научно-производственного потенциала, российская культурная матрица содержит благоприятные предпосылки для подъема инновационной активности и совершения технологического скачка на новую длинную волну экономического роста.

Свойственные ей ценности хорошо сочетаются с управленческой парадигмой XXI века. Разрешение противоречия между духовной традицией и практикой возможно двумя способами. Либо духовная традиция будет сломлена доминирующей хозяйственной практикой, либо последняя будет приведена в соответствие с духовной традицией.

В первом случае завершится подмена приведенных выше нравственных принципов хозяйствования культом золотого тельца с характерными для него войной всех против всех, социальной безответственностью и доминированием аморальных и преступных способов обогащения за счет присвоения чужого.

Примеры такого рода стереотипов экономического поведения дают слаборазвитые страны Африки и Латинской Америки с характерной для них низкой эффективностью работы как рыночных механизмов, так и пораженных коррупцией институтов государственного регулирования. В этом случае Россию ждут дальнейшая деморализация и вырождение населения, деградация производственного потенциала, превращение экономики в сырьевую колонию более развитых стран.

Во втором случае возможно построение эффективной экономической системы, работающей на созидательной мотивации десятков миллионов образованных трудоспособных граждан. При этом в условиях перехода мировой экономики на инновационный путь развития и доминирующего значения НТП как главного двигателя экономического роста специфика нашей духовной традиции дает принципиальные конкурентные преимущества.

Прежде всего это характерные для русской культуры доминирование духовного над материальным, вечный поиск истины, тяга к творчеству и способность к коллективному интеллектуальному труду. Эти качества, как нельзя лучше, отвечают вызовам современной экономики знаний, в которой основой успеха является способность создавать и осваивать новейшие прорывные технологии.

Сохраняющийся в стране научный и интеллектуальный потенциал может стать основой быстрого подъема российской экономики при создании благоприятных условий его активизации. Для этого должна проводиться соответствующая социально-экономическая политика, ориентированная на активизацию имеющихся сравнительных преимуществ национальной экономики.

Разрыв между доминирующим стилем управления и общепринятыми нравственными ценностями влечет падение эффективности управления как в государственном, так и в частном секторе. Для построения эффективной экономической системы, работающей на созидательной мотивации десятков миллионов образованных трудоспособных граждан, необходимо приведение доминирующей хозяйственной практики в соответствие с духовной традицией.

Выход на траекторию устойчивого роста экономики и благосостояния общества возможен только на основе многократного повышения инновационной и инвестиционной активности, кардинального улучшения качества государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и предпринимательской энергии людей.

Для этого проводимая в РФ социально-экономическая политика должна иметь определенный духовный стержень, соответствующий национальной культурной традиции. По меньшей мере эта политика должная быть осмысленной и понятной гражданам, ориентированной на достижение разделяемых ими социально значимых целей.

Несущие опоры



Активизация интеллектуального потенциала страны предполагает формирование соответствующего нравственного климата. Фундаментальное значение для русского человека имеет ощущение правильности общественного устройства, его соответствие понятиям справедливости, разумности, целесообразности. Без восстановления справедливости в распределении национального богатства и дохода, преодоления коррупции государственной власти, очищения экономики от организованной преступности новый хозяйственный подъем не удастся.

Исходя из изложенного можно обрисовать следующие несущие опоры образа будущего российского социально-экономического устройства:

Введение механизма автоматической ответственности правительства за повышение народного благосостояния, уровня и качества жизни населения путем введения нормы о его отставке в случае необоснованного ухудшения соответствующей системы показателей. Создание системы объективной оценки и продвижения кадров в органах государственного управления и госсекторе.

Внедрение системы стратегического и индикативного планирования, реализуемого посредством договорных механизмов частно-государственного партнерства.

Прекращение вывоза капитала, деофшоризация экономики, восстановление обязательной продажи валютной выручки и экспортных пошлин на вывоз сырьевых товаров, введение налога на валютные спекуляции.

Переориентация денежно-кредитной политики и банковской системы на рефинансирование роста производства и инвестиционной активности.

Реализация комплексной программы опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада, углубления переработки природных ресурсов, всемерной активизации научно-технического потенциала.

Изъятие природной ренты в доход государства, восстановление системы экологических фондов и платежей за загрязнение окружающей среды.

Двукратное повышение расходов на здравоохранение с устранением частных посредников в системе государственного финансирования, образование и культуру с восстановлением гарантий на бесплатное предоставление их услуг населению. Обеспечение универсальных социальных гарантий, введение базового социального дохода.

Трехкратное повышение расходов на НИОКР, восстановление ведущей роли РАН, освобождение от налогообложения всех расходов предприятий на инновационную деятельность.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов и наследуемого имущества с освобождением от них населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Восстановление Единой энергетической системы и национализация энергетической, транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры.

Введение института участия представителей трудовых коллективов в управлении предприятиями, расширение сети народных предприятий.

Восстановление советской системы высшего и среднего образования, ее ориентация на воспитание творчески активной патриотически настроенной личности.

Это, конечно, не исчерпывающий перечень компонент образа будущего для российского социально-экономического устройства. В рамках настоящей статьи дать его подробное описание невозможно, важно определить общие черты. Исходя из имеющегося в России производственного потенциала можно рассчитывать на рост производства не менее восьми процентов в год в пятилетней перспективе. Принципиально важно практическое внедрение указанных рекомендаций, необходимое для доказательства правильности охарактеризованного выше научного подхода к формированию идеологии. В принципе любое идеологическое утверждение с претензией на научное обоснование должно проходить практическую экспериментальную проверку.

Свои и чужие



Остается вопрос об окружающем нас мире стран и народов. Хотя в нашей духовной традиции присутствует идеологема всемирной отзывчивости, ярко проявившаяся в построении мировой системы социализма, история учит необходимости отличать своих от чужих. Важной частью образа будущего должно стать воссоединение общего экономического и гуманитарного пространства народов, связанных с Россией общей исторической судьбой.

Минимально необходимое условие для этого – успешное социально-экономическое развитие РФ и формирование привлекательного образа общего будущего. Без этого страна не сможет выполнять функцию главного локомотива евразийской интеграции. Но этого недостаточно. Важно доброжелательное восприятие общего исторического прошлого.

Охарактеризованная выше теория долгосрочного экономического развития, как указывалось, не распространяется далее XVI столетия. Существовавшее до Реформации в Европе и Великой смуты в России традиционное общество воспроизводилось по другим законам. Люди верили в Бога и неизменность сложившегося порядка вещей с циклическим воспроизводством основанной на сельском хозяйстве экономики, общинной организацией народной жизнедеятельности, сословным устройством общества и наследуемой верховной властью.

Последняя считалась данной непосредственно от Бога и в силу своего непререкаемого авторитета не могла не носить всемирный характер. По логике системной организации развития человечества более развитые сообщества людей поглощали менее развитые, формируя протогосударственные образования. Не частная собственность, а присущее любому живому организму стремление к экспансии делало успешные родоплеменные образования государствообразующими. Претендующая на консолидацию общества идеология должна ответить на роль нашего народа в этом процессе цивилизационного развития.

Следует признать, что существующие исторические мифы явно принижают роль русского народа в истории человечества. Чего стоит только нелепая варяжская теория происхождения русской государственности, сочиненная немецкими псевдоисториками, не знавшими даже русского языка.

Совершенно очевидно, что целью этой идеологической диверсии XVIII века было создание комплекса неполноценности и западного превосходства в русском общественном сознании. Она дополнялась кампанией по тотальному уничтожению древнерусских летописей и памятников культуры, которое было завершено сожжением Москвы в 1812 году.

В последующем с подачи уже французских псевдоисториков был запущен абсурдный по своему названию миф о татаро-монгольском иге, сочиненный в конце того же XVIII века польским иезуитом. Смысл этой идеологической диверсии, подхваченной советской историографией, заключался в создании рабского образа русского народа, привыкшего к угнетению и деспотии, от которых его якобы освободили большевики.

С такой исторической мифологией трудно претендовать на идейное лидерство в мире, которое тем не менее Россия демонстрировала в течение двух последних столетий. Необходимы скорейшее развенчание этих мифов и их искоренение из общественного сознания, которое должно чувствовать гордость за славное прошлое. В этом может помочь научный подход, основанный на математическом анализе исторических фактов, событий, текстов.

Этот анализ, проведенный выдающимся российским математиком А. Фоменко, опроверг укоренившуюся в общественном сознании мифологию средних веков и Древнего мира, позволил ему обосновать новую хронологию (Г. Носовский, А. Фоменко. «Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности». М., издательство «Факториал», 1999, 752 стр.).

Авторы «Новой хронологии» Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Фото с сайта interesnyefakty.org

Проведенная им и Носовским реконструкция этих исторических эпох показала центральную роль России как наследницы Византийской империи в обустройстве мира и развитии человеческой цивилизации в XIV–XVI веках. Согласно полученным ими результатам не монгольские кочевники, а Русско-Ордынская империя контролировала Евразию того времени. И конечно же, не дикие скандинавские викинги, а союз с Византийской империей и Царьградом стали истоками русской государственности.

История имеет свою логику, которая исключает завоевание высокоразвитых государств полудикими племенами. Менее развитое общество не может поглотить более развитое. Наоборот, более развитая социальная организация, обладающая передовыми технологиями, всегда захватывает и подчиняет себе менее развитую. Верить в варяжскую теорию или татаро-монгольское иго – это все равно, что надеяться на победу индейцев в борьбе с конкистадорами и колониями европейских государств.

Проведенная Фоменко и Носовским реконструкция истории средних веков, которые в свою очередь опирались на исследования Морозова и Ньютона, ставит Русский мир на подобающую ему высоту центра мировой цивилизации в эпоху традиционного общества. Западноевропейские государства не могли дать Русскому миру никаких достижений цивилизации, поскольку появились только вследствие распада Русско-Ордынской империи. Они выросли на ее обломках и использовании созданной ею социально-экономической инфраструктуры.

Формирование интегрального мирохозяйственного уклада опирается на национальный суверенитет стран, лидирующих в этом процессе. Каждая из них обладает своим историческим мифом, на основании которого представляет свою роль в мироустройстве. Восстановление значения национального суверенитета в новом МХУ создает спрос на историческое мифотворчество, которым наиболее активно занимаются новые государства, никогда ранее не существовавшие в истории.

При сохранении самоуничижительной нынешней версии происхождения русской государственности через несколько десятилетий первооснова Русского мира будет представляться в образе дикарей, которых воспитывали и обустраивали не только свирепые викинги и воинственные монголы, но и легендарные укры вместе с героическими турками.

Новая хронология Фоменко дает хорошую логическую основу для восстановления исторической памяти Русского мира. Она полностью укладывается как в научный подход к формированию консолидирующей идеологии, так и в конструирование образа будущего России в интегральном МХУ. Председатель КНР предложил в качестве общей идеологической основы консолидации формирующих его стран образ «сообщества единой судьбы человечества».

Согласно новой хронологии, Русский мир в этой общей судьбе человечества играл фундаментальную роль основателя первой общеевразийской государственности. Если заглянуть еще дальше в историю с помощью ДНК-генеологии, то проявится центральная роль Алтая в генезисе человеческой цивилизации, во всяком случае ее европейской, тюркской, восточно-азиатской ветвей.

Таким образом, сочетание научной теории долгосрочного социально-экономического развития как процесса последовательной смены технологических и мирохозяйственных укладов, воспринимаемых на веру традиционных духовных ценностей и новой хронологии, проясняющей историческую роль Русского мира, может стать надежной опорой для формирования консолидирующей российское общество современной идеологии. Без нее совершить рывок в технологическое будущее крайне проблематично.

