«Победили вместе»: к проведению 20-го фестиваля документального кино

На пресс-конференции, которая состоялась в ТАСС ,обсуждались актуальные вопросы, связанные с организацией и проведением в Сочи 20-го юбилейного фестиваля документального кино «Победили вместе».

Проведение кинофорума намечено на 10-17 ноября этого года. На встрече была обозначена культурная повестка и стратегия культурной политики: как документальное кино может стать инструментом просвещения, патриотического воспитания и международного сотрудничества. 45 стран представят свои ленты и фильмы, которые были отобраны организаторами фестиваля. В составе жюри - кинематографисты из 10 стран.

Намечена колоссальная внеконкурсная программа! Например, впервые в России была подготовлена специальная программа из стран арабского мира.

Валерий Рузин, президент Евразийской Академии телевидения и радио, подчеркнул: «Что отличает наш фестиваль от других? Мы работаем круглый год. До и после киносмотров мы показываем лучшие фильмы в вузах и колледжах. В 2025 году мы уже провели показы в 25 городах и на 100 площадках, и это не окончательные цифры. Администрация города Сочи с каждым годом все внимательнее относится к нашему фестивалю, а ведь для них это, как и для нас, колоссальное поле работы, ведь событие проходит сразу на 20 площадках».

Юрий Поляков, писатель и киносценарист, углубился в историю, рассказав присутствующим, почему фестиваль носит имя Владимира Меньшова: «Мы с ним дружили, у нас были общие проекты. Владимир Меньшов был крайне нетерпим к различным спекуляциям и очернению памяти о войне. На одном из конкурсов он даже отказался вручать диплом фильму, который искажал память о войне, просто бросив конверт на пол. Сейчас мы тоже видим и замалчивание, и придумывание великих битв наших союзников. Этому противостоять можем только мы вместе – если об этом будут выходить документальные фильмы из десятков разных стран».

В дни фестиваля запланирован приезд многих общественных и государственных деятелей, профессионалов киноиндустрии России и ряда зарубежных стран. Особое внимание в программе фестиваля будет уделено фильмам о современных героях-участниках СВО, а также новым работам о событиях Великой Отечественной войны.

«Культура – одно из главных направлений деятельности Ассамблеи народов мира и является мощным инструментом общественной дипломатии ради мирного будущего для всех стран и народов. Культурная дипломатия, частью которой является кинематограф, даёт нам возможность говорить о мире, взаимопонимании и общих ценностях», – сказал генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

На пресс-конференции подчеркивалось, что в этом году «Победили вместе» отмечает двойной юбилей – 80-летие Великой Победы и 20 лет самого фестиваля. В конкурсной программе заявлены 118 фильмов.

«Мы выходим за привычные рамки кинофестиваля «Победили вместе» ради его будущего. Наша миссия - нести идеи Победы в будущее. Тема сохранения исторической памяти звучала ещё на Всемирной Общественной Ассамблее, в которой приняли участие представители 153 стран, а всего - порядка 4500 человек. Фестиваль в Сочи, конечно, поменьше, но и в нем примут участие представители 45-ти стран - совсем немало. И все мы поговорим о нашей общей победе в разных отраслях - и в космосе, и в образовании, и в здравоохранении. Надеемся, что фестиваль раскроет разные темы нашего служения человечеству», - подчеркнула Светлана Смирнова, председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира.

Организаторы кинофестиваля – Ассамблея народов мира и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии города Сочи и Союза кинематографистов РФ.

Автор: Наталья Ткаленко
Фото © пресс-служба Ассамблеи народов мира

  

