Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
От входа на сайт «Госуслуги» через смс будут постепенно отказываться «из-за растущего числа случаев мошенничества», заявило Минцифры.
«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», — цитирует сообщение ведомства РБК.
Некоторые пользователи портала «Госуслуги» уже столкнулись с проблемой при авторизации. После входа в аккаунт пользователям предлагают установить мессенджр MAX, однако возможность нажать кнопку «пропустить» отсутствует.
Мобильная версия сервиса настаивает на установке приложения, и избежать этого невозможно. При этом при входе в аккаунт через браузер на компьютере пользователи могут нажать на кнопку «пропустить».
В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Национальный мессенджер должен объединить в едином приложении функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще, это очередной способ выламывать руки народу, заставляя их сдавать биометрию и ставить шпионское АО типа МАХ. Можно подумать, жулики не придумают как и это обойти. Меня жизнь приучила к тому, что если власть что то делает, то делает это исключительно в своих интересах.
Но выход есть. Ставить на свой телефон МАХ я не собираюсь. Но придётся заводить второй телефон, исключительно для шпионского МАХ, но много интересного они с телефона с которого никто никогда звонить не будет и пользоваться этим "МАХ" -они не узнают.
Старый кнопочный телефон - только через него идут СМС для связи с госуслугами и банками. И никакое левое приложение на него нельзя поставить.
госуслугулаг.
К сожалению, до многих служб можно добраться только через Госулуги. От них тоже отказаться?
В общем, правильно. Установка чужих приложений на свой смартфон - верный способ отдать информацию мошенникам.
Я завёл для общения с банками и прочими "госструктурами" бабушкофон, на него меньше вероятности получить какую-нибудь гадость.