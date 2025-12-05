Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс

18:45 5.12.2025

От входа на сайт «Госуслуги» через смс будут постепенно отказываться «из-за растущего числа случаев мошенничества», заявило Минцифры.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», — цитирует сообщение ведомства РБК.

Некоторые пользователи портала «Госуслуги» уже столкнулись с проблемой при авторизации. После входа в аккаунт пользователям предлагают установить мессенджр MAX, однако возможность нажать кнопку «пропустить» отсутствует.

Мобильная версия сервиса настаивает на установке приложения, и избежать этого невозможно. При этом при входе в аккаунт через браузер на компьютере пользователи могут нажать на кнопку «пропустить».

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Национальный мессенджер должен объединить в едином приложении функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.