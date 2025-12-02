Шойгу: РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио

Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов

Москва и Пекин имеют опыт "по отсечению голов гидры милитаризма" и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях по стратегической безопасности с главой МИД КНР Ван И.

"Россия и Китай имеют общее понимание о недопустимости попыток фальсификации истории. Это особенно важно с учетом того, что в некоторых странах Европы и Японии проснулось желание взять реванш за прошлые поражения", - приводит слова Шойгу ТАСС.

"Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы. Но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он напомнил, что в 2025 году состоялось два знаковых саммита: президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Москве и Пекине совместно отметили 80-летие Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. "Наши страны полны решимости отстаивать итоги Второй мировой войны, историческую правду и справедливость", - заверил Шойгу. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2025, 15:10
    Гость: Старый

    Дядя, проснись, ты бредишь. Они давно уже родились. Такие же, как и те, 90 лет назад. Один в один. Только еще более безбашенные.

