Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета, заявил президент Владимир Путин автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он напомнил, что Евросоюз объявил о запрете на импорт российского газа, который вступает в силу постепенно.

"А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться. И здесь тоже хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться", - приводит слова президента "Интерфакс".

Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение". "Это в данном случае, что называется, мысль вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал он.

