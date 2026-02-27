В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества. Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", - цитирует его РИА Новости.

Гладков отметил, что, несмотря на сосредоточение в области огромного запаса резервной генерации, полностью перевести на нее Белгородскую агломерацию физически невозможно. Он пообещал, что власти предпринимают и будут предпринимать максимальные усилия для возвращения электроэнергии, тепла и воды в дома жителей.

Комментарии читателей

  2. 27.02.2026, 15:45
    Гость: В Казани детей и педагогов отправляют в укрытие из-за

    ракетной опасности.

    Воспитанников детских садов и учеников школ спускают в укрытия в Казани на фоне действия режима ракетной опасности.ТАСС
    В казанских детсадах и школах после объявления ракетной опасности дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны и находятся под присмотром педагогов.Вечерняя Казань

  4. 27.02.2026, 15:29
    Гость: СамараАиФ разъясняет

    В Пермском крае, Оренбургской и Самарской обл., а также в республике Татарстан и Башкортостан 27 февраля объявили ракетную опасность. Что это такое и чем отличается от угрозы атаки БПЛА — разбираемся вместе.
    Что означает сигнал «Ракетная опасность»
    Это официальная команда гражданской обороны, которая сообщает населению и службам о возможном падении ракет, в том числе с боевыми зарядами. Ракеты движутся на огромной скорости и способны преодолевать значительные расстояния, поэтому время на реакцию ограничено.
    Для оповещения применяются все доступные технические средства: включаются электросирены, передаются голосовые сообщения через громкоговорители, а также рассылаются пуш-уведомления в приложении «МЧС России» и СМС на телефоны. При получении такого сигнала важно действовать немедленно.
    Если сигнал застал на улице
    Спасатели советуют сразу искать защищённое укрытие. Наиболее безопасны капитальные здания с подвальными или заглублёнными помещениями — бомбоубежища, паркинги, подземные переходы.
    Не рекомендуется оставаться в автомобиле, в лёгких или временных постройках, под тентами — они не обеспечат необходимой защиты.
    Если вы дома
    Находясь в квартире, лучше выбрать помещение без окон и расположенное между несущими стенами — например, ванную комнату или кладовую. Оказавшись там, присядьте на пол и избегайте подхода к стеклянным поверхностям.
    Перед уходом перекройте газ, воду, отключите электричество.

    Ракетная опасность — ситуация, при которой каждая секунда имеет значение. Зн

  5. 27.02.2026, 15:14
    Гость: В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без света, но эт

    Деловая газета ВЗГЛЯД сообщает:
    В восьми регионах Поволжья впервые введен режим ракетной опасности

    Жителей предупредили об угрозе и призвали укрываться в помещениях без окон, образовательные учреждения эвакуировали детей в защищенные зоны.

    О первом введении режима «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае сообщили местные власти.

    Власти Чувашии рассказали, что две ракеты пытались атаковать регион: одна была сбита, вторая изменила курс и улетела за пределы республики, передает ТАСС.

    В Казани и аэропортах Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Альметьевске приостановлено движение общественного транспорта, а пассажиров и водителей просят немедленно укрыться.

    Life.ru

    В Чувашии пресечена попытка ракетной атаки, две цели сбиты в небе
    В небе над Чувашией предотвратили нападение с применением ракет.Life.ru
    Две ракеты пытались атаковать Чувашию, одна была сбита, вторая изменила курс, сообщили в пресс-службе правительства республики.Вести
    Отмечается, что службы МЧС мобилизовали ресурсы.ТАСС
    Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

    tsargrad.tv›news
    Ракетная опасность объявлена 27 февраля в регионах России: сирены звучат в Татарстане, на Урале, в Чувашии. Поступают всё новые сигналы. Рассказываем, что известно к этому часу.

    Свердловские власти подтвердили введение режима ракетной опасности и призвали
    к спокойствию

Все комментарии (19)
