В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

11:56 27.02.2026

Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества. Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", - цитирует его РИА Новости.

Гладков отметил, что, несмотря на сосредоточение в области огромного запаса резервной генерации, полностью перевести на нее Белгородскую агломерацию физически невозможно. Он пообещал, что власти предпринимают и будут предпринимать максимальные усилия для возвращения электроэнергии, тепла и воды в дома жителей.