Медведев допустил ядерный удар по странам – поставщикам ЯО Украине

14:56 24.02.2026

Использование ядерного оружия (ЯО) по целям на Украине, а также ядерный удар по Великобритании и Франции будет законным и оправданным, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерные технологии. Это подчеркнул в своем канале в Max зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию Службы внешней разведки России о соответствующих франко-британских планах, пишет ТАСС.

По оценке Медведева, эта информация "радикально меняет ситуацию": "Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране". "Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране", - подчеркнул он.

"А в случае необходимости - и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, - добавил зампред СБ РФ. - Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация".

Российская Служба внешней разведки сообщила, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего "сверхоружия" может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, уже сейчас Франция и Великобритания работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.