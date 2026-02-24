Медведев допустил ядерный удар по странам – поставщикам ЯО Украине
Использование ядерного оружия (ЯО) по целям на Украине, а также ядерный удар по Великобритании и Франции будет законным и оправданным, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерные технологии. Это подчеркнул в своем канале в Max зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию Службы внешней разведки России о соответствующих франко-британских планах, пишет ТАСС.
По оценке Медведева, эта информация "радикально меняет ситуацию": "Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране". "Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране", - подчеркнул он.
"А в случае необходимости - и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, - добавил зампред СБ РФ. - Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация".
Российская Служба внешней разведки сообщила, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего "сверхоружия" может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, уже сейчас Франция и Великобритания работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.
Ему селёдку наконец(пр. Преображенский), может он не Медведев,а шариков
не посылать илюшу на фронт.
Штурман (якобы штурман):
У РФ нет нужды разместить ТЯО вблизи Юкрейн так как Украина это часть Большой России. Для уничтожения руководства Юкрейн хватит и обычных гиперзвуковых ракет, а вот размещение ТЯО на Кубе было бы хорошим ответом на передачу НАТО укронацикам своего ТЯО.
Для 16:09
Купи компас и смени погоняло, так ты похитил чужую должность. Знал за около 30 лет службы в СА СССР сотню штурманов- они все умные,
элита войск- а ты...
Не можешь отличить северный Каспий от восточного..., что сказалось и в твоих политических мыслях.
Есть спасительный вариант для тебя- «штурман»- это не должность, а национальность, но тут вывод- ты подлизываешься к антисемитам?
рискни.
23 февраля Дмитрий Анатольевич весьма резко отреагировал на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности эстонки Каи Каллас.
Каллас заявила о том, что Еврокомиссия не будет допускать в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских солдат, которые принимали участие в СВО против Украины.
В ответ Медведев отметил, что российская армия может попасть в ЕС и без виз, "если захочет".