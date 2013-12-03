Маски для кожи лица – добавим специй!

Сегодня купить ароматные пряности можно в любом супермаркете

Специи обладают множеством различных положительных свойств и могут использоваться не только в кулинарии. Например, их активно применяют в косметологии, ведь в состав некоторых специй входят мощные антиоксиданты, предотвращающие старение кожи. На основе пряностей можно приготовить в домашних условиях много целебных масок для лица. Обилие полезных веществ в их составе делает привычных «жильцов» кухни очень полезными для кожи.

Куркума – для проблемной кожи

Маска с куркумой не только продлит молодость вашей кожи. Благодаря своим противовоспалительным качествам она поможет в борьбе с угревой сыпью. Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, способны еще и оказывать антиканцерогенное воздействие – это подтверждено некоторыми научными исследованиями.

Для приготовления маски смешайте одну столовую ложку сухого молока и одну чайную ложку густой кашицы из куркумы, разведенной водой. Подготовьте кожу с помощью очищающего тоника и равномерно распределите массу на лице, через двадцать минут смойте холодной водой.

Антибактериальное действие корицы

Маска с корицей подходит женщинам, чья кожа склонна к жирности и воспалениям. Эта ароматная специя прекрасно очищает поры от загрязнений, оказывает антибактериальное воздействие, помогает биологически активным веществам глубже проникать в кожу.

Возьмите по три чайные ложки сухого молока и измельченных овсяных хлопьев, две чайных ложки порошка корицы и одну чайную ложку масляного раствора витамина Е. Массу нанесите на лицо на три минуты и смойте теплой водой.

Можно также делать маску, которая при регулярном применении помогает избавиться от пятен и рубцов, оставшихся после прыщей. Тщательно разотрите одну чайную ложку меда одной чайной ложкой молотой корицы, смажьте полученной массой следы от прыщей и оставьте на двадцать минут. Снимите маску ватным тампоном и умойтесь прохладной водой.

Целебный чабрец

Еще одно полезное растение в арсенале вашей красоты – тимьян, также известный как чабрец. Он входит в состав многих лекарственных средств, так как содержит различные полезные вещества: антисептики и антиоксиданты. Чабрец используют и в кулинарии, он очень хорош как добавление к любому чаю.

Ну а маска с добавлением чабреца – замечательное лечебное средство для кожи. Чтобы приготовить маску, смешайте в блендере белок одного яйца, сочный помидор, одну чайную ложку геля алоэ вера и две капли эфирного масла чабреца. Получившуюся смесь нанесите на кожу лица примерно на пятнадцать минут, после чего смойте водой.

Благородный лавр – для улучшения цвета лица

Мы привыкли добавлять лавровый лист в супы. Но оказывается, что самый обычный настой из этой популярной пряности предупреждает образование морщин и делает кожу чище, нежнее и светлее.

Просто залейте два лавровых листочка стаканом горячей воды, накройте крышкой, дайте остыть. Процедите и протирайте лицо каждый день утром и вечером. Курс – один месяц.

Кроме отвара, можно использовать и маски с лавровым листом. Они сужают поры, обезжиривают и тонизируют кожу, выводят из нее токсины. Например, маска с косметической глиной и лавровым листом идеально подходит для жирной кожи. Отвар лаврового листа, приготовленный, как в предыдущем рецепте, нужно смешать с двумя столовыми ложками любой косметической глины и нанести на пятнадцать минут на лицо. Маска должна иметь консистенцию сметаны. Смойте ее теплой водой, после чего ополосните лицо прохладной водой.

Пикантный имбирь

Имбирь – не только вкусная пряность и эффективное лекарство, но еще и уникальный ингредиент домашних масок для лица. Экстракт имбиря обладает антисептическими свойствами и способен стимулировать кровообращение. Любые маски для лица, в составе которых есть имбирь, улучшают фактуру кожи, добавляют ей упругости, а также делают незаметными сеточки неглубоких морщин и уменьшают количество высыпаний, если они у вас есть.

Для угреватой кожи

Очищающая маска на основе корня имбиря готовится из белой глины, измельченной аптечной ромашки и крепкого зеленого чая. Возьмите в равных объемах белую глину, натертый на мелкой терке корень имбиря и ромашку. Разведите полученный состав крепким зеленым чаем, добавьте несколько капелек масла виноградных косточек. Нанесите маску на сухую кожу лица на пятнадцать минут, смойте прохладной водой, можно минеральной.

Против увядания

Следующая маска питает кожу и восстанавливает её тонус. Нужно мелко натереть корень имбиря так, чтобы получилось две столовых ложки, добавить свежий сок граната в таком количестве, чтобы получилась однородная масса. Равномерно распределите смесь по коже лица и шеи, полежите двадцать минут, потом умойтесь прохладной водой. Неплохо использовать для умывания именно минеральную воду.

Горчица – даешь остроты!

С добавлением любимой многими горчицы можно не только есть холодец, но и делать маски, увлажняющие и тонизирующие кожу любого типа.

Возьмите половинку небольшого свежего огурца, удалите кожуру, натрите на терке. Добавьте к огуречной кашице две чайные ложки настоя одной из трав: ромашки, календулы, шалфея или хвоща полевого (чтобы приготовить настой, одну чайную ложку травы залейте половиной стакана воды, остудите и процедите). После чего добавьте одну чайную ложку порошка горчицы и перемешайте. Если смесь получилась слишком жидкой, загустите ее овсяной мукой. Нанесите маску на чистую влажную кожу, держите не более семи минут, после чего смойте сначала теплой, затем холодной водой.

Другой вариант – добавьте к взбитому яичному белку одну чайную ложку лимонного сока и, продолжая взбивать, насыпьте одну чайную ложку горчичного порошка. Нанесите маску на лицо кисточкой или ватным тампоном на пять минут. Смойте прохладной водой. Такая маска хорошо очищает, обезжиривает и слегка отбеливает кожу.

Увлекаясь масками с горчицей, важно помнить, что ее нельзя использовать, если ваша кожа слишком чувствительна и имеет склонность к покраснению, если на ней есть сосудистые «звездочки» и воспаленные участки. Без промедления снимайте маску, как только почувствуете сильное жжение.

Важное предупреждение

Маски для лица на основе пряностей могут значительно улучшить цвет лица. Вот только злоупотреблять ими не следует. Используя такие маски слишком часто, можно получить обратный эффект.

Любую маску, которую вы хотите использовать для лица, сначала следует проверить на участке кожи – на запястье или локтевом сгибе. Если через несколько часов нет аллергической реакции или дискомфорта, можно смело использовать данный состав.

Ни в коем случае не применяйте маски на основе пряностей, если на коже есть воспаления и поврежденные участки.