«Крематорий», 8 октября, «Мумий Тролль Music Bar»

14:29 4.10.2021

Восьмого октября гостей нового «Мумий Тролль Music Bar» ожидает небывало жаркий вечер

Не все граждане смогли оказаться этим летом на берегу теплого моря, да что там: многим вообще не светит дальний вояж! Поэтому Самый веселый ансамбль планеты — легендарный «Крематорий» — устраивает собственную «Пляжную вечеринку».

Путешествие по тропическим просторам жаркого «Крематория» станет возможным, не покидая родные края, в самом центре Москвы, на Арбате. Шорты и солнцезащитные очки приветствуются неограниченно, а всех дам, которые явятся на концерт в ярких бикини, ожидают не только адресные комплименты, но и памятные спецпризы от музыкантов группы