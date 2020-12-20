Агорафобия: причины, симптомы, лечение и профилактика

22:53 20.12.2020

Агорафобия - это тревожное расстройство

Оно характеризуется сильным страхом, связанным с пребыванием в ситуациях, выход из которых может быть затруднительным (например, нахождение в автобусе или поезде), или при которых помощь может быть недоступна в случае панической атаки. Паника определяется как крайний и необоснованный страх и беспокойство.

Согласно справочнику, используемому специалистами в области психического здоровья для диагностики психических расстройств, пациенты с агорафобией обычно боятся таких симптомов, как чувство головокружения, приступ диареи, обморок или испытывают ощущение, что человек «сходит с ума».

Тревога, связанная с агорафобией, заставляет избегать ситуаций, связанных с пребыванием в одиночестве вне дома, в толпе, на мосту, в путешествии на машине или общественном транспорте. Агорафобия может усиливаться до такой степени, что мешает человеку найти работу вне дома или выполнять такие обычные дела и действия, как покупка продуктов или поход в кино.

Причины



В настоящее время причины агорафобии сложны и до конца не изучены. Исследования показывают, что на это состояние могут влиять несколько факторов.

Генетика

Уже несколько лет известно, что тревожные расстройства, как правило, передаются по наследству. Недавние исследования подтвердили предыдущие гипотезы о наличии генетического компонента агорафобии. Исследователи пришли к выводу, что агорафобия и болезнь Паркинсона распространены, они оба являются наследственными тревожными расстройствами, у которых есть общие генетические локусы восприимчивости в некоторых, но не во всех, генетических локусах.

Внутренний темперамент

Ряд исследователей указали на врожденный темперамент как на широкий фактор уязвимости в развитии тревожности и расстройств настроения. Другими словами, природный характер человека может стать фактором развития ряда расстройств настроения или тревожных расстройств. Некоторые люди кажутся более чувствительными к событиям на протяжении всей своей жизни, но воспитание и жизненный опыт также являются важными факторами, определяющими, у кого разовьются эти расстройства.

Дети, у которых в раннем младенчестве проявляется так называемая «поведенческая заторможенность» (группа поведения, которая проявляется, когда ребенок сталкивается с новой ситуацией или незнакомыми людьми), подвергаются повышенному риску развития более чем одного тревожного расстройства во взрослой жизни: особенно, если торможение сохраняется со временем. Эти поведения включают движение, плач и общую раздражительность, за которым следует отстранение, поиск утешения у знакомого человека и прекращение того, что вы делаете, когда замечаете нового человека или ситуацию. Дети от депрессивных или тревожных родителей более склонны к поведенческой заторможенности.

Физиологическая реакция на болезнь

Другим фактором развития болезни Паркинсона и агорафобии является наличие респираторного заболевания в анамнезе. Некоторые исследователи выдвинули гипотезу о том, что повторяющиеся эпизоды респираторного заболевания могут предрасполагать ребенка к болезни Паркинсона, затрудняя дыхание и снижая порог ощущения удушья. Также возможно, что респираторные заболевания могут вызвать у ребенка опасные убеждения, которые заставят его или ее преувеличить значение респираторных симптомов.

Симптомы



Симптомы эпизода агорафобии могут включать любое или все из следующего:

дрожь;

потливость;

учащенное сердцебиение;

парестезии (покалывание или ощущение иголок в руках или ногах);

тошнота;

усталость;

учащенный пульс или частота дыхания;

чувство надвигающейся гибели.

В большинстве случаев человек с агорафобией чувствует некоторое облегчение от симптомов после того, как он или она покинули опасную ситуацию или вернулись домой.

Диагностика



Симптомы пациента не должны быть связаны с токсикоманией, и если они связаны с общим заболеванием, они должны иметь чрезмерные симптомы, обычно связанные с этим состоянием. Например, человек с болезнью Крона серьезно опасается приступа диареи в общественном месте, и ему не следует диагностировать агорафобию, если только страх потери контроля над кишечником явно не преувеличен.

Напротив, европейское диагностическое руководство в первую очередь различает агорафобию и бредовые или навязчивые расстройства, а также депрессивные эпизоды. Кроме того, в МКБ-10 указано, что беспокойство пациента должно быть ограничено или возникать в основном в двух из четырех конкретных ситуаций: в толпе, в общественных местах, во время путешествия в одиночку или во время путешествия вдали от дома. Основная область согласия между американскими и европейскими диагностическими руководствами заключается в том, что в обоих руководствах в качестве диагностического критерия указывается избегание опасной ситуации.

Диагноз агорафобии обычно ставится врачом после тщательного исключения других психических расстройств и физических состояний или заболеваний, которые могут быть связаны со страхами пациента. Травма головы, пневмония и отказ от некоторых лекарств могут вызвать некоторые симптомы панической атаки. Кроме того, врач может спросить о потреблении кофеина как о возможном диетическом факторе. В настоящее время нет лабораторных тестов или диагностических визуализационных исследований, которые можно было бы использовать для диагностики агорафобии.

Кроме того, не существует широко используемых диагностических инструментов скрининга специально на агорафобию. Голландские исследователи разработали анкету для самоотчета, которая обещает быть полезной для врачей, лечащих людей с агорафобией. Тест называется анкетой для агорафобии, она предназначена для оценки мыслительных процессов у пациентов с агорафобией, в отличие от их эмоциональных реакций.

Лечение



Лечение агорафобии обычно состоит из медикаментов и когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Врач может также порекомендовать альтернативную форму лечения симптомов тревоги, связанных с агорафобией. Некоторым пациентам можно порекомендовать сократить употребление кофе или чая или отказаться от них, поскольку кофеин в этих напитках может способствовать их паническим симптомам.

Лекарства

Лекарства, которые применялись у пациентов с диагнозом агорафобия, включают бензодиазо-сосновые транквилизаторы, ингибиторы МАО (ИМАО), трициклические антидепрессанты (ТЦА) и селективные ингибиторы захвата серотонина или СИОЗС. В последние несколько лет СИОЗС стали рассматриваться как препараты первого выбора, поскольку они имеют меньше побочных эффектов.

Профилактика



Генетические факторы, которые вовлечены в развитие агорафобии, предотвратить невозможно. С другой стороны, недавнее признание связи между тревожностью и расстройствами настроения у родителей и уязвимостью их детей к фобическим расстройствам может помочь выявить детей из группы риска и разработать для них соответствующие стратегии профилактики.

Фото с сайта psylib.org