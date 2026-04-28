Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов ВСУ
Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — приводит его слова газета "Известия".
Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по недопущению ударов украинских беспилотников по территории России.
Та не! Меньше знаешь, крепче спишь.
Неужто всë так плохо?
А миллиарды у миллиардеров?
А Мантуров - Герой России?
А Патрушевы - в шоколаде, несмотря на крокусы, паутины, и непонятно-откудова-доны (скоро вплоть до Владивостока)?
Секретить, так секретить: надобно любую инфу, кроме той, что из АП, считать вражеским вбросом.
Всё кухни оборудовать ЗУ!
...далеко пойдëм...
Большой секрет :-)
Ну да, каждый удар, не важно в какую сторону, загоняет "уркаину" в каменный век. Эти полудурки просто не понимают, что расплата в любом случае будет и, чем больше народа они озлобят, тем страшнее будет эта расплата.