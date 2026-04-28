Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов ВСУ

Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — приводит его слова газета "Известия".

Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по недопущению ударов украинских беспилотников по территории России.