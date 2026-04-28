Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов ВСУ

Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — приводит его слова газета "Известия".

Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по недопущению ударов украинских беспилотников по территории России.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.04.2026, 17:00
    Гость: ?

    Неужто всë так плохо?
    А миллиарды у миллиардеров?
    А Мантуров - Герой России?
    А Патрушевы - в шоколаде, несмотря на крокусы, паутины, и непонятно-откудова-доны (скоро вплоть до Владивостока)?
    Секретить, так секретить: надобно любую инфу, кроме той, что из АП, считать вражеским вбросом.
    Всё кухни оборудовать ЗУ!
    ...далеко пойдëм...

  5. 28.04.2026, 16:29
    Гость: Старый

    Ну да, каждый удар, не важно в какую сторону, загоняет "уркаину" в каменный век. Эти полудурки просто не понимают, что расплата в любом случае будет и, чем больше народа они озлобят, тем страшнее будет эта расплата.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
© Фото: Kcna.kp
Россия идет по пути КНДР?
Почему Зеленский боится Белоруссию
Под мазутным небом. Как выживает Туапсе, где несколько дней горит морпорт?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Запад объявил России открытую войну
Избранное
Включай микрофон! «Дудки, скрипка и хардкор!» (интернет-альбом)
Ангел НеБес «Время УХ….. Послесловие»
The Crossroadz, 17 ноября, «16 Тонн»
Совсем не праздничный день… (по поводу празднования Дня России)
АГ Фест, 11 ноября, «Высоцкий»
«Ария» сыграла с летающим барабанщиком
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
«Именно в Донбассе стало понятно, что Запад поддержит любого, кто выступает против России, вне зависимости от его идеологических воззрений»
Братство Атома «Тетрис» (интернет-сингл)
Михаил Гуцериев установил рекорд по количеству полученных музыкальных премий
]]>
