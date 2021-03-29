Рыба Фугу: кто она такая?

20:38 29.03.2021

Рыба фугу – это название деликатеса в Японии



Истинное название - бурый скалозуб, семейство иглобрюхих род Такифугу. Известность фугу приобрела из-за содержащегося в ней яда-тетродотоксина. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит чтобы погибло 40-45 человек. Изначально рыбка не ядовита, опасный яд накапливается в процессе жизнедеятельности. Яд нейропаралитического действия и за 10 минут убивает человека. К сожалению противоядия, на данный момент не изобретено. Спасти человека можно, если принята маленькая доза. Организм поддерживается искусственно.

Большая часть разновидностей не изучена полностью. Для ученых фугу представляет интерес, яд рассматривается в качестве болеутоляющего в небольших дозах. Фугу может быть и полезна, в мясе присутствует витамин Д, фолиевая кислота, кератин. Фугу уникальна, похожих рыб не найдено. Известно 26 разновидностей.

Наиболее распространённые виды

1. Бурый скалозуб – самый распространённый вид, спина темно-серая, брюхо светлое, бока содержат темные пятна. Размеры 40-80 см;

Белоточечная рыба собака – малых габаритов, всего до 20 см. Рыба полностью коричневого цвета с белыми пятнами;

2. Желтоперая рыба-собака – спина темная с продольными полосами вдоль брюха, живот светлый, плавники желтые. Размер до 60см;

3. Пятнистоспиный иглобрюх – хребет покрыт синими пятнами, живот светлый. Плавники черного и желтого цвета. Вырастает не больше 45 см;

4. Северная рыба-собака – хребет усыпан серыми точками, бока в пурпурных пятнах, возле плавников могут быть черные полосы. Размер до 55 см.

Длина взрослой особи может достигать 75-80 см, чаще размер не больше 40-45 см. У рыбы маленькие глаза и маленький, округлый рот. Маленькие глаза компенсируются щупальцами на концах которых множество рецепторов. Тело покрыто своеобразными иголками, которыми она защищается. Зубы размещены в маленькой пасти, напоминающей клюв попугая из-за четырех сросшихся пластин, две сверху, две снизу.

По натуре фугу передвигается медленно из-за круглой формы, которая не отличается какими-либо аэродинамическими характеристиками, управляет с помощью хвоста. Скалозуб обладает маленькой хвостовой частью. Двигаться чудо-рыба может вперед головой, так и наоборот. Могут зависать на месте. У фугу нет ребер, очень мало костей. На протяжении жизни фугу меняет окрас от более темного к более светлому, это зависит от места пребывания и окружающей среды. Чешуи у рыбы нет, тело покрыто тонкой эластичной кожей. Если бурого скалозуба напугать, он моментально раздувается до шарообразного состояния. Размеры увеличиваются в три раза, что отпугивает преследователей. Дыхание становится быстрым. Мало кто хочет нападать на эту рыбу. Если, рыбу проглотили, она раздувается в глотке хищника, что вызывает смерть противника. Фугу раздувает тело за счет набора большого количества воздуха и воды. Проживает рыба до десяти, двенадцати лет.

Интересный факт: Императору Японии запрещено употреблять в пищу данную рыбу из-за риска отравления!

Среда обитания

Обитает фугу в соленых водах субтропического климата Тихого океана, а также местом обитания является Охотское море, акватории Японского, Желтого моря. Летними днями заплывает в водоемы России, в северной части залива Петра Великого. Встречается на глубине 100 метров, является не мигрирующей особью.

Нерестится весной на небольшой глубине 20 метров в солоноватых, тихих водах. Прикрепляет икринки к скалам. Мальки обитают в устьях рек, а по мере взросления перебираются в моря. Любит спокойные воды, небольшие бухты. Довольно часто обитает большими группами на мели в песках рядом с рифами, среди водорослей. Для продолжения рода самцы прикладывают много сил, создавая песчаные замки. Данное мероприятие занимает неделю. При попадании мусора в замок, самец убирает. После самки выбирают замок с самым сложным рисунком. Считается чем старше фугу, тем дальше живет от побережья и лишь перед приближением шторма приплывает к берегу.

Некоторые виды встречаются в реке Нил, Амазонке, озере Чад. Такие виды любят пресноводную воду, это редкие экземпляры. Редко встречается недалеко в заливах Петра Великого, располагающихся рядом с Россией.

Питание

Является хищником, любит полакомится морскими звездами, ежами, многочисленными моллюсками, морскими червями, кораллами. За счет пластинчатых зубов может вскрывать панцири раков и крабов. Исследования показывают, что еда делает ее такой ядовитой. Токсичные вещества, поступающие вместе с едой концентрируются в печени и кишечнике, икре. Глаза и кожа тоже ядовиты и прикасаться к ним без перчаток опасно, можно отравиться. Рыба не страдает от токсинов и чувствует себя хорошо. Считается, что именно весной скалозуб становится наиболее ядовитым. Если рыбу изначально выращивать в аквариуме и кормить обычной едой, то станет совершенно безобидной и потеряет изюминку из-за которой стала знаменитой. Когда очень голодна может питаться мелкой рыбой. Если сухой корм для обычных рыб является приманкой и едой, то для фуги не представляет никакого интереса.

Рыбу-фугу можно назвать каннибалом потому, что одна зубастая особь, способна поедать себе подобных. В связи с этим рыбаки при ловле фугу «вырывают» зубы, дабы сберечь улов. С помощью фугу, люди выживают.

Многие люди содержат рыбу-фугу в аквариумах и то чем питаются аквариумные сильно отличается от особей, живущих на воле. Большую часть рациона составляют мотыльки, разнообразные раки с твердым панцирем, мальки и моллюски. Могут питаться говяжьим фаршем, фаршем из печенки или легких.

Интересный факт: Продолжительное время рыбу было запрещено употреблять в пищу. С недавних времен запрет снят. Разделывать рыбу могут права люди у которых есть лицензия, иначе это грозит большим наказанием. Рыбаки, занимающиеся ловлей, сами разделывают и съедают первую выловленную скалозуба на судне.

