ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России

Страны Евросоюза не собираются вывозить своих дипломатов из Киева после предупреждения России о вероятности удара по украинской столице. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — цитирует политика Газета.RU.

По его словам, для находящихся в Киеве дипломатов атаки стали «ежедневной реальностью», а «публичные угрозы» будто бы являются «частью безрассудной эскалационной тактики».

Намерение работать в обычном режиме выразили и представители некоторых европейских дипломатических миссий. В частности, сотрудники посольства Польши в Киеве заявили: «Мы не планируем никаких изменений в работе объекта». Кроме того, министр иностранных дел Германии в разговоре с агентством Bloomberg заверил, что Берлин тоже не будет эвакуировать с Украины своих дипломатов.

7 мая министерство обороны России вновь рекомендовало дипломатам и жителям покинуть Киев 9 мая из-за возможного ответа в случае провокаций со стороны Украины: «Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».