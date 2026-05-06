Московский суд запретил портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами

© KM.RU, Михаил Попов

В России запретили один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ». Соответствующее решение принял Чертановский районный суд Москвы. Решение было вынесено 23 апреля. Оно вступит в силу 28 мая.

Истцом выступил межрайонный прокурор. Прокуратура попросила признать распространяемую на портале информацию запрещенной к распространению в России, пишет РБК.

Тем же решением суд постановил запретить сайты с анекдотами anekdotovstreet.com и anekdoto.net.

Было установлено, что все три ресурса находятся «в открытом доступе сети Интернет, а на их страницах «размещены материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».

Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с их содержанием, «равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию, может любой интернет-пользователь».

«Данные сайты имеют русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население. В ходе проверки установлено, что регистратором доменов являются иностранные компании. В связи с чем административный истец просит признать информацию, размещенную на интернет-сайтах <…> запрещенной к распространению в Российской Федерации», — говорится в судебном решении.

Суд постановил признать информацию, размещенную на всех трех порталах, запрещенной к распространению в России. Во исполнение решения суда Роскомнадзор должен внести «ЯПлакалъ» и два других сайта в реестр запрещенных ресурсов. 

«ЯПлакалъ» был запущен в 2004 году. Портал позиционирует себя как развлекательное сообщество и коллективный блог, который наполняют постами сами пользователи. К середине 2010-х «ЯПлакалъ» закрепился как один из самых посещаемых развлекательных ресурсов в России. Пользователи активно генерировали контент, который затем расходился по всему Рунету, «ЯПлакалъ» стал одним из основных мест распространения и создания мемов и демотиваторов. Он трижды становился лауреатом Премии Рунета (в 2014, 2015 (оба раза — номинация «Сообщество Рунета») и 2018 годах (победа в народном голосовании).

  1. 07.05.2026, 00:34
    Гость: ABCD

    Власти в РФ остаются верны себе. Блокируют все сайты, где хоть как то их критикуют. Я так полагаю, пресловутый "белый список" это тот, где их только хвалят?
    Но за то они создали неплохую рекламу для этих сайтов, скоро посещаемость через VPN на них увеличится.

  2. 07.05.2026, 00:10
    Гость: Никто не запрещает

    Просто будете рассказывать анекдоты зэкам на зоне. Сколько влезет

Все комментарии (25)
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

