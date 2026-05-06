Московский суд запретил портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами

В России запретили один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ». Соответствующее решение принял Чертановский районный суд Москвы. Решение было вынесено 23 апреля. Оно вступит в силу 28 мая.

Истцом выступил межрайонный прокурор. Прокуратура попросила признать распространяемую на портале информацию запрещенной к распространению в России, пишет РБК.

Тем же решением суд постановил запретить сайты с анекдотами anekdotovstreet.com и anekdoto.net.

Было установлено, что все три ресурса находятся «в открытом доступе сети Интернет, а на их страницах «размещены материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».

Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с их содержанием, «равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию, может любой интернет-пользователь».

«Данные сайты имеют русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население. В ходе проверки установлено, что регистратором доменов являются иностранные компании. В связи с чем административный истец просит признать информацию, размещенную на интернет-сайтах <…> запрещенной к распространению в Российской Федерации», — говорится в судебном решении.

Суд постановил признать информацию, размещенную на всех трех порталах, запрещенной к распространению в России. Во исполнение решения суда Роскомнадзор должен внести «ЯПлакалъ» и два других сайта в реестр запрещенных ресурсов.

«ЯПлакалъ» был запущен в 2004 году. Портал позиционирует себя как развлекательное сообщество и коллективный блог, который наполняют постами сами пользователи. К середине 2010-х «ЯПлакалъ» закрепился как один из самых посещаемых развлекательных ресурсов в России. Пользователи активно генерировали контент, который затем расходился по всему Рунету, «ЯПлакалъ» стал одним из основных мест распространения и создания мемов и демотиваторов. Он трижды становился лауреатом Премии Рунета (в 2014, 2015 (оба раза — номинация «Сообщество Рунета») и 2018 годах (победа в народном голосовании).