В Новосибирске двух ученых-физиков осудили по делу о госизмене

В Новосибирск вынесен приговор ученым, работавшим в области гиперзвука, Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. По делу о государственной измене суд назначил каждому по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на полтора года, сообщает «Коммерсант».

До вступления решения в силу они останутся под домашним арестом.

Звегинцев был задержан в апреле 2023 года. Он работал в Институте теоретической и прикладной механики имени (ИТПМ) С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН и основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Позднее силовики задержали его коллегу из Томска и соавтора — Галкина. Обоим вменили госизмену. По предварительной информации, поводом могла стать публикация научной статьи по газовой динамике в зарубежном издании.

Ранее по аналогичным обвинениям уже были осуждены другие представители института. Так, бывший директор ИТПМ Александр Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, а бывший главный научный сотрудник Анатолий Маслов — 14 лет. Оба признаны виновными в передаче данных за рубеж.

Весной 2023 года сотрудники института выступили с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность уголовным преследованием коллег и предупредили о рисках для развития отечественной аэродинамической науки.