Лидер Fake.l посвятил минувшим выборам «Канцелярию роботов»

Линия эстетствующих продолжателей традиций Серебряного века в Москве не прерывается до сих пор

Одни из ярких ее представителей — группа «Бостонское чаепитие», выпустившая недавно альбом «Паломничество в страну Востока». Ее лидер Владимир Преображенский снялся в клипе «Отверстие» другой куртуазной московской группы Fake.l, ведомой основателем незабвенного панк-дуэта «Прощай, молодость!» Андреем Якушиным. Обе группы выступили в «Боливар-баре» на Чистых Прудах 19 ноября.

Кульминацией действа стала премьера свежего ролика «Отверстие» режиссера Антона Галимзянова. Забавно, что он же написал к песне музыку в далеком уже 2006-м. Стихи были еще в 80-х, когда у Якушина была команда «Ответный чай», разделившаяся на «Биоконструктор» и «Прощай, молодость!» Теперь, вот, преемственность дала странный виток, когда в дело вступил лидер «Бостонского чаепития», сыгравший в клипе любопытного странника, попавшего через отверстие в полу какого-то казенного учреждения на кровавую оргию, преобразившую его внешне и внутренне.

«Бостонское чаепитие» сыграло на концерте небольшой, но весьма выразительный сет. «Зайдем с козырей», - сходу предложил Владимир Преображенский и отправил зрителей путешествовать в ландо по Тверской. Расстояния для настоящего романтика ничего не значат, поэтому следом музыканты отправились в «Отель Хуахин». Далее зрителей ждала Япония — перед выворачивающей душу «Умереть, как Мисима» Преображенский удовлетворенно отметил, что так тяжело его группа еще не звучала. Но и это был еще не пик — напоследок команда веско рубанула тузом («Мультфильмы») и шестеркой («Последнее танго в Париже»).

Группа Fake.l пришла к своему сету не без потерь — Андрей Якушин с сожалением объявил, что сегодня до клуба не доехала обворожительная басистка Эмили. Но поскольку у таких групп Серебряный век продолжается несмотря на на что, за Вечную Женственность в группе отвечала роскошная барабанщица Александра Климан, сыгравшая также в этот вечер со своей группой Skerries. Что же касается Андрея Якушина, то он показал высокопробный глэм-рок, в котором вдосталь было и драйва, и ностальгии и провокаций.

«Ходили ли вы на выборы? Голосовали ли вы за этих людей? Хотите ли вы жить по их решениям?» - вопрошал он перед красноречивой «Канцелярией роботов». В совсем иные тона был окрашен медляк «Коктебель», пункт назначения которого Якушин назвал «советским раем». До земли обетованной было, конечно, далековато, но чуть приблизить ее ментально помог белый танец.

Песню «Золотое время гладиолусов», как выяснилось, сочинил клавишник Сергей Тененбаум - «мечтатель», как он был в свое время аттестован в буклете альбома дуэта «Прощай, молодость!» «Песни взрослых мальчиков». Еще одного мечтателя, написавшего песню «Все впереди», увы, уже не было в живых. Им оказался друг Андрея Якушина, который сочинил ее в 1982-м в 19-летнем возрасте, а через год его уже не было в живых. Вместе они ходили тогда на «Аквариум». Вспомним об этом, Якушин порадовался за тех друзей, которые еще живы. Среди них — Ник Рок-н-Ролл, за которого как раз в 80-е были серьезные опасения…

Сет группы Fake.l выстраивался по принципу обратной перспективы. Под занавес Андроей Якушин уже шумно вспоминал своих одноклассников, учившихся с ним в школе 891 на улице Молдагуловой. А на прощание группа немного потроллила зрителей, запустив начало «Крысы» под плюсовую под фонограмму. Для тех, кто не повелся, коллектив устроил следом жесткое рубилово — естественно, от и до живьем!