«Бахыт-компот», 24 февраля, «Главклуб»

«Бахыт-компот», 24 февраля, «ГлавКлуб»

24 февраля после долгого перерыва группа «Бахыт-Компот» устроит драйв-рок-балалайка party на сцене «ГлавКлуба» и представит зимнюю гранд премьеру нового альбома, вышедшего минувшим летом

Сочетание несочетаемого — маньеризм — характерная черта всех творческих ипостасей Вадима Степанцова, немало сделавшего в литературе и на рок-н-рольной сцене. Прекрасное и безобразное, возвышеннное и низменное, трагическое и комическое — всего с лихвой в этих искрометных рифмах и аккордах. Его группа за три десятка лет одолела крутой эволюционный путь, от наглого самодеятельного рок-н-ролла до синтеза с мировым фолком и барокко. И это ярко отразилось в недавнем альбоме “Алёшенька живой!”

“Всем гусарам и принцессам, всем шалуньям и повесам — наш салют! Добрым молодцам сообщим подъем телесных и духовных сил, а барышням подарим музыкально-романтические флюиды и нашу любовь. Приходите, наши сердца всегда открыты для вас!”

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