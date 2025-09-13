110-летие Георгия Свиридова. 24 сентября МКЗ «Зарядье»
В рамках проекта «Время, вперед!» прозвучит мировая премьера восстановленного хорового произведения «Благослови, душе моя, Господа…» из «Ветхого завета».
Исполнителями станут Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского, хор «Мастера хорового пения» и хор мальчиков Cantus под управлением Льва Конторовича.
Проект объединяет три мировые премьеры ранее считавшихся утраченными сочинений Свиридова, выпуск их аудиозаписей и нотных изданий. В мероприятиях примут участие Юрий Башмет, Иван Рудин, Екатерина Антоненко, Лев Конторович и профессор Александр Белоненко.
Восстановлением произведений занимались ведущие музыканты и исследователи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
