110-летие Георгия Свиридова. 24 сентября МКЗ «Зарядье»

24 сентября в Московском концертном зале «Зарядье» стартует цикл юбилейных мероприятий к 110-летию Георгия Свиридова

В рамках проекта «Время, вперед!» прозвучит мировая премьера восстановленного хорового произведения «Благослови, душе моя, Господа…» из «Ветхого завета».

Исполнителями станут Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского, хор «Мастера хорового пения» и хор мальчиков Cantus под управлением Льва Конторовича.

Проект объединяет три мировые премьеры ранее считавшихся утраченными сочинений Свиридова, выпуск их аудиозаписей и нотных изданий. В мероприятиях примут участие Юрий Башмет, Иван Рудин, Екатерина Антоненко, Лев Конторович и профессор Александр Белоненко.

Восстановлением произведений занимались ведущие музыканты и исследователи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

