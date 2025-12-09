Еще не взлетел, а уже ЧП: почему наши лайнеры все чаще бьются в аэропортах по одному и тому же сценарию

Андрей Литвинов: Уровень квалификации авиационного технического персонала оставляет желать лучшего. Компании экономят на фондах заработной платы, устанавливая предельно минимальные их уровни

В России который год подряд наблюдается тенденция к увеличению случаев различных повреждений гражданских воздушных судов в процессе наземного обслуживания.

Как следует, в частности, из отчетов представителей группы «АльфаСтрахование», лишь за десять месяцев текущего года было зафиксировано 7 страховых случаев, связанных с повреждениями воздушных судов во время их технического обслуживания.

Для сравнения — за весь 2024 год страховщики зарегистрировали лишь 6 подобных происшествий. Так, в столичном аэропорту «Шереметьево» Airbus A-320 с номером RA-73733 авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с брошенным на перроне самоходным трапом.

В питерском «Пулкове» бизнес-джет Bombardier Global Express XRS перевозчика «Лукойл-Авиа» столкнулся с самолетом Sukhoi Superjet 100 (номер RA-89177) авиакомпании «Россия» из-за проблем со связью у водителя буксировочного тягача. В Казани Boeing 737 (RA-73112) «Аэрофлота» повредил левый борт фюзеляжа при наезде на неисправный тягач, водитель которого не предупредил руководство о возникшей неисправности.

В Иркутске из-за превышения скорости на обледенелом перроне на Airbus А-320 (RA-73422) налетел тягач, помяв лайнеру двигатель и сломав стойку шасси. Аналогичным образом в Магадане оказался поврежден самолет Вoeing-737 (RA-73664) авиакомпании S7.

Особое беспокойство и недоумение страховщиков вызывает тот факт, что подобные инциденты нынешнего года повторяют сценарии года прошлого как под копирку.

На прочие операции наземного обслуживания в аэропортах (ground handling), свидетельствует статистика, за 10 месяцев 2025 года пришлось уже 14 страховых случаев, тогда как за весь 2023 год их было зарегистрировано всего 8. Но если учесть, что авиакомпании могут не заявлять о происшествиях с воздушными судами в аэропортах, когда наступивший ущерб по договору страхования не компенсируется, разрыв может оказаться еще более заметным.

В такой ситуации встают два вопроса, которые, как известно, всегда волновали русскую интеллигенцию: кто виноват, и что делать?

— Первая и самая главная причина возникновения таких инцидентов — несоблюдение техники безопасности, — поделился с «СП» своим взглядом на складывающуюся ситуацию советский и российский пилот гражданской авиации, лётчик первого класса, обладатель премии «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов. — Вторая основная причина — технические кадры, с которыми возникает масса проблем, и которые никто решать не спешит. Иногда степень подготовки техников такова, что заставляет, мягко говоря, желать лучшего. Ну и вообще техников банально не хватает.

Их, конечно, и в лучшие времена не хватало, однако сейчас эта нехватка особенно бросается в глаза.

Дело в том, что компании экономят на фондах заработной платы, устанавливая предельно минимальные их уровни, так как от этого напрямую зависят премии уже менеджерского звена.

Соответственно, люди в своей массе не желают трудиться за копейки. Те же, кто трудится, буквально разрываются в запарке между несколькими самолетами, торопятся. Естественно, впопыхах то и дело упускаю из виду то одно, то другое.

— В общей сложности, получается, за первые 10 месяцев 2025 года случилось 21 происшествие с воздушными судами непосредственно в гаванях. Это только те, о которых стало известно страховщикам. Даже если не брать в расчет случаи, о которые прошли мимо их внимания, очень тревожно выглядит статистика?

— Однажды и мой самолет попал в подобный инцидент, когда в него въехала машина «Аэромара», поставщика бортового питания для пассажиров воздушного судна. Просто вот как шла, так прямой наводкой и стукнула в борт. Дыра получилась, наверное, метра четыре шириной.

Такие случаи компании, действительно, пытаются по максимуму скрыть. Потому что это откровенный, говоря простым языком, косяк технического или летного составов, чисто человеческий фактор. Он не связан ни с погодными условиями, ни с другими обстоятельствами непреодолимой силы.

Правда, в настоящее время не афишировать эти происшествия становится все труднее и труднее. Хотя бы потому, что практически у каждого пассажира есть смартфон с видеокамерой.

Что же касается такого числа происшествий за первые 10 месяцев нынешнего года, то это, конечно, цифра очень большая. Не катастрофическая, конечно, но внушающая тревогу.

— Если она имеет тенденцию к росту от года к году, не столкнемся ли мы через энное количество лет с такой ситуацией, когда в результате таких аварий гражданский флот России окажется практически полностью прикован к земле?

— На мой взгляд, это все же фантастический сценарий. Воздушные суда будут ремонтировать, так что такой перспективы для нашего флота я лично не вижу.

Другое дело, что ремонты стоят больших денег. Это раз. Два — страховщики посмотрят, что аварийные ситуации в гаванях увеличиваются каждый год, причем по одним и тем же причинам, а потом возьмут и поднимут для компаний страховые взносы.

А кто эти возросшие ремонтные и страховые издержки компаниям будет компенсировать? В первую очередь, конечно, сами пассажиры.

На их плечи эти тяготы и лягут в виде, например, значительно подорожавших билетов на самолеты. Потребитель же у нас всегда крайний, он в конечном счете из своего кармана и заплатит.

— А каким образом можно эту тенденцию к росту наземных инцидентов хотя бы затормозить, если не свести к нулю?

— Да рецепт-то давно уже известен. Должны быть увеличены расходы на подготовку и переподготовку технического обслуживающего персонала, это во-первых. Во-вторых, необходимо сделать так, чтобы наземные службы не испытывали дефицита кадров. И значительно уменьшить кадровый голод поможет прежде всего увеличение заработных плат.

Менеджерам авиакомпаний также следует избавиться от склонности к увеличению нагрузки на единицу персонала в целях экономии, и доводить штаты до нормативных показателей. В-третьих, нужно систематически проводить учебу по технике безопасности и охране труда.

— Но если техников не хватало и раньше, не получится ли, что на работу тогда станут принимать людей, далеких как от авиации, так и от технических вопросов в принципе, лишь бы заткнуть кадровые дыры?

— Я не думаю, что так будет происходить. Есть же определенные требования при приеме на такую работу. Как минимум у человека должен быть соответствующий диплом, есть требования и к уровню квалификации технического персонала.

Все, кто работает на перроне, начиная от водителя автобуса, который перевозит пассажиров, и заканчивая техническими инженерами, которым поручают выполнение сложных операций, проходят специальную подготовку.

Так что посторонних там не может оказаться в принципе, главное — создать комфортные условия для специалистов.