Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

12:09 4.03.2026

Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины поблизости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ.

"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

На борту находились 30 человек, все они — российские граждане. Все члены экипажа были спасены, заявил Минтранс.