Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины поблизости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ.

"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

На борту находились 30 человек, все они — российские граждане. Все члены экипажа были спасены, заявил Минтранс.

  1. 04.03.2026, 13:15
    Гость: гость

    Бриташки. К гадалке не ходи. Ждем дежурного выражения озабоченностей по этому поводу. Иран перекрыл проливы? Шурик, это не наш метод. Наш метод, чтобы порты Украины работали. Это "приближает" цели. Нет не СВО. Другие цели. Кого? Этого у нас боюсь уже никто не знает и не понимает. Вообще. Но это явно не наши цели.

  2. 04.03.2026, 13:05
    Гость: Гость

    Зато у нас стараниями Кремля зерновая сделка. Ну и как долго еще они будут делать из нас терпил и уклоняться от адекватного управления государством и армией?

  3. 04.03.2026, 13:05
    Гость: вот-вот

    Снова заявим о своей озабоченности? Ожидается очередная встреча 06-02-2026 крипто-перговорщиков по Украине - США Украина Россия. И это все на фоне атаки на Иран. Вам мало Венесуэлы и Ирана.

  4. 04.03.2026, 13:02
    Гость: личный опыт

    Это просто какая-то бесконечная песня. Давайте уже сносить куев наглухо. Мир идет к глобальной заварухе.
    Снесите для начала метромост в куеве, пусть на лодках днепр переплывают.

