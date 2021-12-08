Сергей Бобунец показал, как спасти мир от одиночества

Презентация нового альбома Сергея Бобунца «Одиночество навсегда» состоялась в «ГлавКлубе» 28 ноября

Этого выступления ждали как чуда, как манны небесной — по нескольким причинам. Концерт должен был состояться еще в сентябре, но внезапно отменился по необъявленным причинам в назначенный для него день — несмотря на то, что группа уже прибыла в Москву из Екатеринбурга и уже даже собралась на площадку.

Между тем, диск «Одиночество навсегда» вышел еще в ноябре 2020 года, но в первый день его продаж на СD группа представляла не этот материал, а отмечала 20-летие альбома «Смысловых Галлюцинаций» «3000». Правда, совсем без новенького зрители не остались — Сергей Бобунец сотоварищи исполнили тогда «Декабрь» и «Спасибо». Однако основной пул песен был обещан к полновесной презентации диска. Основная же интрига заключалась в том, что Буба пообещал сыграть многие из вошедших в пластинку песен чуть ли единственный раз за свою концертную практику.

Тема одиночества проходила красной нитью через весь двухчасовой концерт. Сначала на эеране появился круг из надписей с обложки представляемого альбома, который хоть и вращался, никак не мог показаться зрителям полностью. В этом отсутствии переживания полноты бытия в тотальной разобщенности и крылась вся соль.

«Одиночество навсегда» - так называется инструментал по мотивам мелодии песни «Невинная звезда» и завершающий альбом. С этой бессловесной композиции команда Сергея Бобунца и начала концерт, а сама песня так и не была сыграна. Все же остальные номера альбома были представлены — вплоть до «Листопада», в котором исполнила партию скрипки Ульяна Базарова.

В составе самой группы тоже произошли изменения. Вместо гитариста Павла Дешуры в команде теперь играл Александр Вольхин из дружественной Сергею Бобунцу группы «Курара». Новичок скромно располагался в глубине сцены позади ударной установки. Сергей Бобунец с басистом Дмитрием Фоменко находились поближе к зрителям, но ненамного. А на переднем плане восседал за своим инструментом барабанщик Евгений Никулин — настоящее сердце проекта. В песне «Все в порядке» он по сложившейся относительно недавно традиции он устроил огненный перфоманс.

Буба же был немногословен. Когда он произнес «спасибо за поддержку, ребята», сразу стало ясно, что будет нечто необычное. И команда сыграла «Спасаю мир» - некогда записанную Сергеем Бобунцом с басистом «глюков» Николаем Ротовым, а теперь в измененной аранжировке и несколько иным текстом получившей новую жизнь. В ней, кстати, был изложен один из рецептов преодоления одиночества — недаром под нее был показан видеоряд с глобусом, опоясанным позитивными вибрациями.

К финалу концерта чаемого единства удалось достичь. Безусловно, всех объединила «Спасибо», которую Буба объявил «песней-благодарностью». Чувство плеча царило и в коллективе Сергея Бобунца. Некоторые песни обзавелись долгими импровизированными кодами. После «До свидания» Буба и сам оценил такое, по его словам, «прикольное дополнение к аранжировке». А в «Огнях Урала» к группе присоединился в качестве второго гитариста техник — сын Бубы Никита Бобунец. И с этого самого момента все попытки укрыться вновь в своей скорлупе окончательно утратили смысл. Ведь когда команда дружно исполнила про «нам всего будет мало, пока горят огни Урала», воцарилась, наконец, искомая полнота бытия.