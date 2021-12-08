Сергей Бобунец показал, как спасти мир от одиночества

Сергей Бобунец показал, как спасти мир от одиночества

Презентация нового альбома Сергея Бобунца «Одиночество навсегда» состоялась в «ГлавКлубе» 28 ноября

Этого выступления ждали как чуда, как манны небесной — по нескольким причинам. Концерт должен был состояться еще в сентябре, но внезапно отменился по необъявленным причинам в назначенный для него день — несмотря на то, что группа уже прибыла в Москву из Екатеринбурга и уже даже собралась на площадку.

Между тем, диск «Одиночество навсегда» вышел еще в ноябре 2020 года, но в первый день его продаж на СD группа представляла не этот материал, а отмечала 20-летие альбома «Смысловых Галлюцинаций» «3000». Правда, совсем без новенького зрители не остались — Сергей Бобунец сотоварищи исполнили тогда «Декабрь» и «Спасибо». Однако основной пул песен был обещан к полновесной презентации диска. Основная же интрига заключалась в том, что Буба пообещал сыграть многие из вошедших в пластинку песен чуть ли единственный раз за свою концертную практику.

Тема одиночества проходила красной нитью через весь двухчасовой концерт. Сначала на эеране появился круг из надписей с обложки представляемого альбома, который хоть и вращался, никак не мог показаться зрителям полностью. В этом отсутствии переживания полноты бытия в тотальной разобщенности и крылась вся соль.

«Одиночество навсегда» - так называется инструментал по мотивам мелодии песни «Невинная звезда» и завершающий альбом. С этой бессловесной композиции команда Сергея Бобунца и начала концерт, а сама песня так и не была сыграна. Все же остальные номера альбома были представлены — вплоть до «Листопада», в котором исполнила партию скрипки Ульяна Базарова.

В составе самой группы тоже произошли изменения. Вместо гитариста Павла Дешуры в команде теперь играл Александр Вольхин из дружественной Сергею Бобунцу группы «Курара». Новичок скромно располагался в глубине сцены позади ударной установки. Сергей Бобунец с басистом Дмитрием Фоменко находились поближе к зрителям, но ненамного. А на переднем плане восседал за своим инструментом барабанщик Евгений Никулин — настоящее сердце проекта. В песне «Все в порядке» он по сложившейся относительно недавно традиции он устроил огненный перфоманс.

Буба же был немногословен. Когда он произнес «спасибо за поддержку, ребята», сразу стало ясно, что будет нечто необычное. И команда сыграла «Спасаю мир» - некогда записанную Сергеем Бобунцом с басистом «глюков» Николаем Ротовым, а теперь в измененной аранжировке и несколько иным текстом получившей новую жизнь. В ней, кстати, был изложен один из рецептов преодоления одиночества — недаром под нее был показан видеоряд с глобусом, опоясанным позитивными вибрациями.

К финалу концерта чаемого единства удалось достичь. Безусловно, всех объединила «Спасибо», которую Буба объявил «песней-благодарностью». Чувство плеча царило и в коллективе Сергея Бобунца. Некоторые песни обзавелись долгими импровизированными кодами. После «До свидания» Буба и сам оценил такое, по его словам, «прикольное дополнение к аранжировке». А в «Огнях Урала» к группе присоединился в качестве второго гитариста техник — сын Бубы Никита Бобунец. И с этого самого момента все попытки укрыться вновь в своей скорлупе окончательно утратили смысл. Ведь когда команда дружно исполнила про «нам всего будет мало, пока горят огни Урала», воцарилась, наконец, искомая полнота бытия.   

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Как соратники Ельцина уничтожили КГБ
«Идеи разделить общество на небольшую долю "аристократии" и остальное "быдло" неминуемо заканчивается катастрофой»
«40 лет назад мы, СССР и Китай, были социалистическими странами. Китай использовал наследство социализма правильно, а мы неправильно»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок идет из-за рубежа
Избранное
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»: здесь от ковидников конкретно можно огрести
Чистка брусчатки: лучшие методы
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
Бандеровцы из Тарусы
Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?
Классические коньки для отдыха: выбор, уход, хранение
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
«Чемодан. Вокзал. Куда?»: молодые ученые бегут за границу от бюрократических препон
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
«За предыдущие тридцать лет Америка де-юре и де-факто забрала в качестве трофеев "холодной войны" почти всё, чем владел СССР по итогам Второй мировой войны»