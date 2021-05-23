Фильм «Девятаев»: используя имя героя, нас заставляют «понять и простить» нацистских пособников?

Создатели картины о Герое Советского Союза ввели в нее странную сюжетную линию и сделали к ней еще более странные комментарии

В апреле 2021 года состоялась премьера широко разрекламированного кинопроекта — кинофильма «Девятаев», посвященного подвигу советского лётчика, бежавшего из нацистского плена, угнав немецкий бомбардировщик.

Сама история, вне всякого сомнения, достойна экранизации. Михаил Девятаев служил в Красной армии с 1938 года и с первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в боях с нацистами. Боевой счет он открыл в небе над Минском уже 24 июня 1941-го, сбив гитлеровский самолет. После тяжелого ранения Девятаев некоторое время служил в бомбардировочной и санитарной авиации, но затем все равно вернулся на истребители. В 1944 году он был сбит на Волыни и попал в плен к нацистам.

Гитлеровцы пытались склонить Девятаева к сотрудничеству, но он отказался, после чего был переведен в концлагерь, находящийся возле польского города Лодзь. Оттуда он пытался бежать вместе с группой единомышленников, но побег сорвался, и Девятаева отправили в Заксенхаузен.

Советский летчик был приговорен к смерти, но связанный с подпольем парикмахер передал ему бирку с робы другого узника (не «смертника», а «штрафника») и тем самым спас ему жизнь. Отбыв «штрафной» срок на тяжелых работах, Девятаев был отправлен работать на подсобное хозяйство, но за передачу продуктов другим узникам попал на общий режим, а затем был направлен на остров Узедом, работать на полигоне по испытанию ракет «Фау».

Там Девятаев снова познакомился с пленными, готовившими побег, и убедил их угнать с полигона самолет. Замысел был воплощен в жизнь. Узники острова Узедом вернулись в расположение частей Красной армии.

Бежавшие с Девятаевым солдаты были сразу направлены на фронт, а он сам и еще два офицера несколько месяцев находились в фильтрационном лагере. Согласно некоторым данным, Девятаев консультировал по вопросам испытаний ракет «Фау» конструктора Сергея Королева. После прохождения проверки Девятаев был демобилизован. Из-за пребывания в плену он сначала испытывал сложности с трудоустройством, но затем стал помощником дежурного по порту в Казани (первое образование в юности он получил в речном техникуме), а со временем – капитаном судна (баркаса, а потом теплохода). В дальнейшем он испытывал суда на подводных крыльях и был первым капитаном теплохода «Метеор». В 1957 году Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Казалось бы, в такой истории не нужно было ничего придумывать. Но в картину была введена выдуманная сюжетная линия со старым другом Девятаева, который после того, как попал в плен, начал сотрудничать с нацистами, склонял к предательству самого главного героя, строил против него козни, а потом погиб при попытке сорвать его побег.

«Я не мог ничего изменить в характере и образе Девятаева. Потому что это реальный человек. Наверняка у него могли существовать мысли, что приказ №270 был негуманный. Поэтому мы придумали альтер эго Девятаева — летчика Ларина, которому мы сможем передать все сомнения, эмоции. И именно в их диалогах мы видим, что могло происходить внутри Михаила. Мне кажется, это один и тот же человек, разложенный на два», — прокомментировал создание нового персонажа режиссер Тимур Бекмамбетов. 

Уже на этом месте хочется спросить: «ЧТО, ЧТО?!».

Девятаев ни на какое сотрудничество с немцами не пошел изначально, поэтому додумывать ему какие-то «сомнения» - уже попахивает кощунством.

Тем более с учетом того, что о важнейших жизненных вехах Героя в картине ничего не говорится. Технично умалчивается о том, что ребенок из небогатой многодетной крестьянской семьи смог получить образование сначала в транспортном техникуме, а затем в военном авиационном училище. Пропущена служба Девятаева в период до 1944 года, в частности то, как Александр Покрышкин помог ему вернуться в истребительную авиацию после ранения. Очень мало сказано о послевоенной судьбе.

Но это всего лишь полбеды.

Самое «трешевое» остается под конец фильма. Зрителя прямо выводят на мысль о том, что советские фильтрационные лагеря были якобы «страшнее» нацистских концентрационных. Более того, Девятаев в ходе последнего боя обещает своему бывшему товарищу-коллаборационисту никому не рассказывать о том, кем он стал, страдает из-за этого, а потом при получении Золотой звезды якобы «думает» о том, что это награда за «верность другу»…

Жирное многоточие в коллаборационистской сюжетной линии поставил сам Бекмамбетов, выдав в интервью Дмитрию Пучкову примерно следующее: друг, который перешел на сторону немцев — по справедливости был прав. Мол, приказ о запрете сдачи в плен был негуманен, а, значит, служить нацистам было совершенно не зазорно.

Да-да, вы все поняли правильно.

Речь идет о прислуживании именно тем самым нацистам, деятельность которых обошлась человечеству примерно в 60 миллионов жизней, которые устроили Холокост, которые сожгли Хатынь вместе с ее жителями, а также тысячи других советских населенных пунктов, и которые, собственно, открыто готовились к уничтожению либо изгнанию со своих земель большинства славян.

Кстати, именно коллаборационисты были непосредственными исполнителями значительной части нацистских преступлений. Они убивали детей в Краснодарском крае и Ростовской области и расстреливали людей в Бабьем Яру. И, кстати, помогали жечь Хатынь – тоже они. Это их нам предлагают «понять и простить» создатели фильма «Девятаев»?

Ну, тогда следующими их шагами должны стать картины о «непростой судьбе» генерала Власова и о «трагедии» Тоньки-пулеметчицы. Ну, подумаешь, 1500 человек расстреляла! Это она все, согласно логике создателей «Девятаева», справедливость восстанавливала, порушенную зверским советским строем…

Кстати, мне очень интересно, что было бы, если бы создатели «Девятаева» в глаза ветеранам заявили о том, что советские фильтрационные лагеря были страшнее нацистских концентрационных? Вот только не капо и власовцам, а настоящим ветеранам – даже тем, кто сам побывал в плену и прошел затем фильтрацию?

Ведь историческая правда не терпит сослагательного наклонения. По официальным данным, в плену у нацистов за годы Великой Отечественной войны оказались около 4,5 млн советских военнослужащих. Нацисты называют чуть большие цифры (около 5 млн), но это из-за того, что гитлеровцы объявляли «военнопленными» любого гражданского мужчину, задержанного карателями. Почти 2 млн советских пленных умерли из-за нечеловеческих условий содержания в гитлеровских концлагерях, более 0,7 млн погибли в транзитных лагерях, почти 0,5 млн были казнены. Около 1,5 млн находились в лагерях состоянием на 1944 год. Как мы видим, выживаемость (!) у нацистов в плену составляла около 30%.

А теперь возьмем советские фильтрационные лагеря, которые, по мнению нашей кинобогемы, были «страшнее» гитлеровских. Согласно наиболее распространенным оценкам, проверку в них прошли около полутора миллионов военнослужащих. Порядка 65% были вновь призваны в Вооруженные силы либо рабочие батальоны, более 18% отправлены домой, 2% приняты на работу при воинских частях. Для дальнейшей проверки в органы НКВД направлены менее 15% (https://pravo.ru/process/view/126241/ ).
Включая, соответственно, тех, кто добровольно перешел на сторону врага, работал в администрации концлагерей и участвовал в прочих проявлениях коллаборационизма. Всего же, по данным военного историка Григория Кровишеева, за сотрудничество с врагом были осуждены порядка 233 тыс. бывших военнопленных.

Странная логика, выходит, у создателей фильма «Девятаев». 15% отправленных в места лишения свободы советской властью – это «хуже», чем 70% уничтоженных нацистами?

Грустно это признавать, но под видом красиво снятой патриотической «киношки», которая благодаря неплохой, в общем-то, графике, может понравиться молодежи, нам подсунули фильм, в котором между строк читаются посылы о том, что гитлеровский коллаборационизм – это «нормально», а Советский Союз «был хуже нацистской Германии». Браво! И вы после этого удивляетесь, когда в Европе верят в проповедуемую американцами антиисторическую чушь о Второй мировой войне?

Первым желанием после просмотра картины и комментариев от ее создателей было пойти и хорошенько вымыть руки. С мылом. Долго…

А вопрос, зачем такое вообще снимать, наверное, стоит оставить риторическим.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.05.2021, 23:43
    Гость: Мне уже давно 8-й десяток

    и вся моя известная мне родня лежит близ Сорочинцах Миргородского района Полтавской губернии, куда я не могу приехать и привезти внуков.
    А капиталист я проклятый может потому что выше ты мне написал - "спасибо, товарищ".
    Обязанность служить стране у русских возникает с момента рождения, а вот желание служить жульнической власти появляется у некоторых с возрастом.

  2. 23.05.2021, 23:39
    Гость: Не все так однозначно

    Многие ветераны, а возможно и большинство, мягко говоря не любили коммунистов, Сталина и вообще советский строй. Да и с дружбой народов не все было в порядке, украинские ветераны, например, считали русских своих сослуживцев неприятными особями.

  3. 23.05.2021, 23:25
    Гость: Отец

    По факту РФ-создание безнаказанных до сих пор преступников, совершивших вооруженным путем государственный переворот в России. Эти преступники и водрузили над Кремлем свой власовский триколор.
    Триколор, под котором власовцы-изменники Родины, перебежавшие служить к гитлеровцам-маршировали по оккупированным гитлеровцами городам России.
    Девятаев воевал с фашистами под Красным знамени с серпом и молотом.
    Явным кощунством перед воевавшими с фашистами под Красным знаменем с серпом
    и молотом-символами труда-является ныне развивающийся над Кремлем триколор торгашей.
    Кощунством над воевавшими является и этот фильм.

  4. 23.05.2021, 23:14
    Гость: Viktor

    Последствия такого кино на простом реальном примере. Группа подростков предлагает младшему школьнику выбор, мордобитие или глотнуть речной водицы из местной речки. Школьник глотнул и у него тяжёлое отравление. Чем не фашистские методы? Слава таким кино и их покровителям!

  5. 23.05.2021, 22:55
    Гость: Viktor

    Начну с того, что я вообще не смотрю всю эту нынешнию гниль. Во- вторых, необходима цензура, хотя-бы во главе с Михалковым. В третьих, необходима смена курса .

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