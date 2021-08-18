На международный конкурс «Авиадартс» прибыли лётчики из Китая и Белоруссии

13:13 18.08.2021

В Рязань прибыло более 20 китайских и белорусских самолётов, экипажи которых будут участвовать в Армейских международных играх-2021. Лётчики будут соревноваться в конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс»

Министерство обороны сообщило, что иностранные авиационные экипажи уже прибыли в Россию. Лётчики будут участвовать в конкурсе на своей технике, военно-транспортными самолётами к месту его проведения отправили инженеров, техников, обслуживающих самолёты, и наземное оборудование.

«К месту проведения соревнований перебазированы экипажи дальних бомбардировщиков НОАК Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, Ми-24 ВВС Беларуси», – говорится в сообщении.

Международный конкурс «Авиадартс-2021» по воздушной выучке лётных экипажей будет проходить в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. В нем примут участие около 60 экипажей. Для иностранных гостей принимающая воинская часть создала максимально комфортные условия проживания. Также стоит отметить питание, которым уже успели удивить иностранных военнослужащих наши российские профильные комбинаты, не первый год занимающиеся продовольственным обеспечением Вооруженных сил России. Если раньше за границей только слышали о высокой калорийности рационов наших солдат, то теперь иностранным военнослужащим довелось попробовать российскую кухню. Армейский стол в дни проведения АрМИ-2021 такой же богатый, как и в другие дни.

Гостям предложили несколько видов супов, тушёную рыбу с овощами, на гарнир - картофель или рис, а также мясные блюда, овощные салаты, печенье и пряники на десерт. Повседневное меню российской армии не отличается от того, чем профессиональные повара угощали иностранных участников АрМИ-2021. Как и всегда, питание в столовых организовано по системе «шведский стол», широкий выбор свежих и консервированных овощей предлагают салат-бары.

Участникам конкурса «Авиадартс-2021» предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования и навигации, а также продемонстрировать боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям с использованием неуправляемых авиационных ракет, бомб и стрельбы из авиационных пушек. Зачет будет в семи номинациях по родам авиации: истребительная, штурмовая, бомбардировочная, дальняя, военно-транспортная, а также армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.