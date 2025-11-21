Сергей Галанин посвятил песню Валерию Карпину

Концерт группы «СерьГа» состоялся в московском клубе «Урбан» 20 ноября 2025 года

Каждый год осенью лидер коллектива Сергей Галанин отмечает свой день рождения масштабным выступлением. И обычно готовит к этим событиям эксклюзивные премьеры. На этот раз в преддверии концерта «СерьГи» вышел ее новый альбом «Страна таксофонов». В ожидании выхода музыкантов на сцену публика слушала в записи этот материал.

И когда они появились, музыку конечно, выключили. Однако Сергей Галанин внезапно воспротивился. «Зачем музыку-то отключили, мы только и в вышли ее послушать!» - произнес с улыбкой. Музыку ненадолго включили вновь, и он и начал подпевать «Парусу». Певца громогласно принялись поздравлять с днем рождения, а он в ответ поздравил всех, кто уже отпраздновал в этом году. «То, что мы встречаемся - это здорово! Это очень-очень важно, нам уж точно!» - подытожил Сергей Галанин прежде, чем перейти к музыкальной части.

Демонтируя безупречность своих помыслов, он первым делом спел «Чистоту», «Я вижу Солнце» сопровождалась трогательным видеорядом: на берегу осенней реки мерцало изображение музыкантов группы «СерьГа», среди которых был и ушедший в вечность в прошлом году Сергей Левитин. Таким образом, его согруппники, видимо, дали понять, что он всегда с ними. Негласным посвящением гитаристу чуть позже прозвучала и «Эпоха». А ближе к финалу Сергей Галанин напомнил, что 11 декабря могло бы исполниться 55 лет Сергею «Михею» Крутикову, чей голос прозвучал в ней в очередной раз. «Живите долго», - пожелал всем певец по ее окончании.

Ремарки Сергея Галанина между песнями были на сей раз лаконичны, но всегда по делу и, чувствовалось, шли от души. «Моим городом» из прошлогоднего альбома «СерьГи» «Батарейки сели» он поприветствовал все города. «Солнечным чародеем» сказал спасибо всем чародеям. После «Колокольного звона» пожелал: «Мира нам всем добра любви в будущем году». Внезапно возникший вопрос «где красные носы?» содержал в себе некий ребус, потому что следом прозвучала песня «Детское сердце» и был показан клип на нее с красноносыми клоунами — Гариком Сукачевым, Михаилом Ефремовым и Иоанном Охлобыстиным. Под эту вещь Сергей Галанин учил зрителей в определенном ритме размахивать руками-крыльями. Получилось со второго раза, но музыкант горячо поблагодарил публику за то, что «порхала» вместе с ним.

Где полеты, там и путешествия. С железнодорожного транспорта («Я люблю поезда») «СерьГа» как-то легко пересела на «Корабли». «Владимир Семенович Высоцкий не только в сердце, но и в голове, в мозгах, в душе», - почтил память автора этой песни Сергей Галанин. Всем женщинам посвятили «Девочку» из предыдущего альбома «Батарейки сели», а мужчинам — рыбацкую «Клюет» из новой пластинки «Страна таксофонов». Из нее же прозвучала и песня «Голоса».

В «Приметах» Сергея Галанина угораздило забыть текст во втором куплете. Басист Сергей Крынский попытался ему подсказать, но слова были не оттуда, а из финала. «Последний куплет любой дурак может вспомнить!» - рассмеялся певец. Под «Кусочек неба» Сергей Крынский устроил с гитаристом Андреем Кифияком веселую перепалку, поскольку после слов «медленная тихая река» один из них выбрал Яузу, а другой — Яхрому. Некоторые из зрителей сделали свой выбор гораздо раньше, и это был «Валера». Когда дело до искомой песни все же дошло, Сергей Галанин адресовал ее Валерию Карпину, который, как известно, за три дня до концерта покинул пост тренера «Динамо».

Под занавес, певец, испросив позволения спеть одну старую песню, исполнил «Теплый воздух от крыш». Еще старше оказалась не его песня «Течет река Волга», которая вызвала у Сергея Галанина искреннее восхищение «великой русской рекой». После главного хита «СерьГи» «А что нам надо» все могло бы закончиться, но Сергей Галанин напомнил: «Мы никогда не уходим чтобы потом возвращаться это удел театралов. Мы просто так...» И «СерьГа» сыграла еще и детскую «Ты да я, да мы с тобой», а уже после прощального поклона - «Лирическую» Владимира Высоцкого. Народ, правда, требовал еще, но Сергей Галанин лишь развел руками: «Побойтесь Бога!»