Венесуэла заявила о начале военной агрессии США

Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов Америки, сообщил МИД республики. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе».

«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу», — цитирует заявление РБК.

В Каракасе утром 3 января начали звучать взрывы. Ударам подверглась военная база Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт. Над городом летят военные вертолеты и авиация.

Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Представитель армии США при этом не стала комментировать причастность Вашингтона к ударам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News, Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.

Президент Кубы потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу. Президент Колумбии Густаво Петро, в свою очередь, призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2026, 16:11
    Гость: интересно другое

    Насколько быстро бывшая камарилья диктатора разбежится и переобуется.

  4. 03.01.2026, 15:18
    Гость: павел

    Американцы знают как ковать победу - десятки сожженных жилых кварталов, тысячи убиенных мирных жителей, и победа в кармане. Перед таким мохнатым бандитом не устоит почти никто.

  5. 03.01.2026, 15:14
    Гость: Сергей-57

    А кто мешал разбомбить куев и землю вывести на вертолёте??
    В первые 3 дня.
    Можно и без жены было....

Все комментарии (58)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Мигрантов из Самары, избивших депутата Госдумы, освободили в зале суда
© KM.RU, Филипп Киреев
Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Избранное
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Дальше мечты «Поздно тебя прощать» (интернет-сингл)
Fort Royal «Без имени»
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
тоскарабочегокласса feat. Я сгорел дважды «Таксисты. Байкеры. Москва» (интернет-сингл)
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Замуж за мигранта. Часть 2
Нужны ли государству дети?
«Приключения Электроников» запрягли к Новому году «Трех белых коней»
«Калинов мост» научил любить дождь и ветер
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации