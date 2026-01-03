Венесуэла заявила о начале военной агрессии США

11:04 3.01.2026

Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов Америки, сообщил МИД республики. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе».

«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу», — цитирует заявление РБК.

В Каракасе утром 3 января начали звучать взрывы. Ударам подверглась военная база Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт. Над городом летят военные вертолеты и авиация.

Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Представитель армии США при этом не стала комментировать причастность Вашингтона к ударам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News, Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.

Президент Кубы потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу. Президент Колумбии Густаво Петро, в свою очередь, призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН.