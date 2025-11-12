LASCALA «Play Off» (интернет-релиз)

Исполнитель: LASCALA, Название: «Play Off», Стиль: альтернатива, Год: 2025

Давно доказано на опыте, что лучшими получаются те произведения, а которых творцы изживают свой негативный психологический опыт. В преддверии выхода альбома «Play Off» вокалистка LASCALA Аня Грин дала несколько откровенных интервью о преодолении нестабильного внутреннего состояния, психотерапии и проч. И сам «Play Off» можно воспринимать как один большой психотерапевтический сеанс в традиционных для коллектива декорациях «мексиканских страстей».

Клавишное инструментальное «Интро» потихоньку вводит слушателя в колдовскую атмосферу экзотического лабиринта, выход из которого героине предстоит найти. Исходя из названия альбома, всем здесь предстоит игра на выбывание. И Аня Грин старательно отрабатывает эту повестку дня, внедряя в саму структуру песен игровые моменты. Так композиция «Месяц» нанизана на детскую считалочку «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана».

В «Чит-кодах» ощутимо понятное для любого уважающего себя геймера получить основной ключ к игре. А «Елочка», это парафраз на песенку «Маленькой елочке холодно зимой», причем в центре здесь маленькая девочка. В подобном ключе перерабатывал детскую песенку Юрий «Хой» Клинских из «Сектора Газа», но он ерничал, а LASCALA настолько серьезны, что поклонники группы уже успели назвать «Елочку» своей любимейшей песней и индикатором своих душевных травм.

Впрочем и фирменный для LASCALA латиноамериканский антураж из этих песен никуда не делся. Наиболее показательная в этом отношении «Не на моем месте», где присутствует и сомбреро, и хождение на грани, и мысли о внезапной смерти, и даже желание оставить после себя преемника. В остальном же события в этих кипучих песнях развиваются настолько стремительно, что думать особо некогда. Жизнь на разрыв аорты группе LASCALA необычайно к лицу. И то, что в устах других исполнителей выглядело бы как жуткая пошлость («я вижу тебя насквозь, сука» в «Оси») здесь воспринимается как само собой разумеющееся.

В конце концов ты понимаешь, что изнурительное блуждание по бескрайней пустыне в финальной песне «Атакама» вполне может служить метафорой семейного скандала на какой-нибудь мытищинской кухне. И от этого LASCALA становится нам только ближе и дороже.