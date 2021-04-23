Школьная «Трапеза»: петербургский комбинат пригласил журналистов на обед

Крупный пищевой оператор Петербурга поддержал принцип открытости своей работы и устроил день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в петербургской школе № 91 в минувшую среду, 21 апреля. Мероприятие организовали сотрудники городского комбината питания АО «Трапеза», на нем поприсутствовали корреспонденты местных каналов, а также представители районного отдела образования и Управления социального питания.

В рамках события повара комбината устроили для четвероклассников кулинарный мастер-класс «Фруктовый фейерверк». Под руководством профессионалов дети приготовили фруктовый салат из свежих сезонных фруктов, богатых витаминами и полезными микроэлементами. Ребята с удовольствием участвуют в таких внеклассных активностях, поделилась руководитель школы Наталия Духова. Во время мастер-классов они в интересной игровой форме получают опыт самостоятельного приготовления блюд, а такие навыки пригодятся им в дальнейшем.

Также представитель оператора питания продемонстрировал участникам встречи, как организовано горячее питание в школе. На пищеблоке используется современное оборудование, строго соблюдаются технологии приготовления блюд и санитарные нормы, рассказал он. Для детей трудятся только профессионалы. Так, например, заведующая производством Юлия Финенко работает в сфере социального питания более 20 лет, 12 из них – на пищеблоке этой школы. Оценить уровень организации процесса гости мероприятия смогли сами, во время школьного обеда.

Комбинат питания АО «Трапеза» кормит учащихся из 21 образовательного учреждения Петроградского района. Мастер-классы и дни открытых дверей были организованы руководством предприятия в поддержку принципа открытости операторов питания. Такую инициативу выдвинул глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, ее также поддержал вице-губернатор Олег Эргашев. Аналогичные мероприятия уже прошли в школах Выборгского района.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 12:37
    Гость: Андрей Хабаровский

    И что там было?Меню конечно можно прочитать у Ильфа и Петрова при инспекции заведения Альхен и Пульхен.

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