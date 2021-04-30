Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа

Греческий фильм «Человек Божий» о святом Нектарии Эгинском получил приз зрительских симпатий на 43-м ММКФ

Конец XIX века. Умный, деятельный и сдержанный святитель Нектарий становится митрополитом в Египте. Прихожане стоят за него горой, но в этой должности ему удается продержаться всего полтора года. Завистливые иерархи, опасаясь, что в перспективе Нектарий запросто может возглавить Церковь, пишут на него патриарху Александрийскому ложный донос.

После позорного выдворения опального митрополита в Грецию владыка откровенно бедствует. Церковь его как будто и не замечает, шарахаясь, как от прокаженного. В итоге с большим трудом Нектарию удается заполучить непопулярную вакансию проповедника в Эвбее, где его тоже, мягко говоря не жалают. Наконец, у святителя обнаруживаются влиятелтьные заступники, но ни директорство в школе, ни настоятельство в основанном им же монастыре не приносят владыке покоя.

Возможно ли сыграть святого? Бурные дискуссии на эту тему периодически поднимаются в православной прессе. Но после этого фильма запала у них участников не поубавится. Да, Арис Серветалис сыграл благообразного и терпеливого батюшку довольно добросовестно. Однако нельзя сказать, что задаса была неимоверно сложной. Ведь, несмотря на все выпавшие на долю святителя, искушения, в фильме он невозмутим и непоколебим. В этом плане гораздо убедительнее герой Петра Мамонова в «Острове» Павла Лунгина.

Справедливости ради, нужно заметить, что, скорее всего, иначе изображать святителя Нектария Эгинского и не стоило, поскольку всей своей жизнью он исполнил заповедь блаженства: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное». Для него Царствие Божие началось уже на земле. Недаром, при всех жизненных тяготах, святитель часто писал в своих трудах о счастье. И одно из его краеугольных высказываний на эту тему звучит так: «Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа».

В фильме мы узнаем также много полезного и про аскетизм, который наивные интеллигенты во времена владыки чуть опрометчиво не сбросили с «корабля современности». Да и вообще фильм четко следует житию митрополита, показывая и его реальные чудеса, и поразительные примеры помощи бедным, и гонения, воздвигнутые на него сварливой матерью одной из послушниц.

Тем же, кто все же ждет от современного кино драйва, рекомендуем обратить внимание на роли Микки Рурка и нашего соотечественника Александра Петрова. Первый появится в кадре на каких-то пару минут, а вот Петрова будет много и благодаря его персонажу мы узнаем, как литературные труды не привыкших выпячивать себя святых все-таки доходили до широкого круга читателей.

Кадры с сайта kino-teatr.ru