Детей загонят в цифровой концлагерь с помощью принудительного портфолио

Данные о способностях учеников будут держаться на уровне начальной школы, тогда как потенциал львиной доли детей раскрывается обычно ближе к институту

Противостояние беспринципных внедрителей цифрового образования и сторонников традиционных ценностей становится в последнее время особенно драматичными. Едва утихли недавно описанные нами бои в Госдуме по поводу нахрапистости и непрозрачности цифрового фашизма, как пришла новая напасть. До конца 2022 года на каждого российского школьника должен быть создан цифровой профиль с данными о его участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях,

Такие рекомендации министерство послало для рассмотрения и доработки в Министерство цифрового развития вязи и массовых коммуникаций в апреле этого года. В бумаге отмечается, что они составлены по инициативе профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта. В Минцифры подтвердили, что ведут работу совместно с Минпросвещения над концепцией цифрового профиля обучающегося.

Затея по формированию цифрового профиля ученика была апробирована в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года, сообщает «Коммерсантъ». Испытания шли в парадигме постановления правительства от 7 декабря 2020 года. О необходимости создания цифрового профиля учащегося в декабре 2020 года заявляла замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.

Самое неприятное, что цифровой профиль будет носить принудительный характер. Требовать его будут при самых первых попытках устроить ребенка в государственное учреждение, например – уже в детский сад или начальную школу. А любые достижения школяра будут отражаться в его персональном цифровом портфолио.

Расплывчатая формулировка гласит, что в профиле будут содержаться сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Представляете, какой массив информации создадут эти профили? Чтобы избавиться от хаоса, будет создан некий общий распределительный реестр данных, а запросы будут давать туда обезличенные идентификаторы. Большой Брат в действии?

Сторонники системы тычут нам тем, что такая методика уже апробирована в Швеции. Но скромно умалчивают о том, что данные о способностях каждого ученика будут держаться и анализироваться на уровне начальной школы, тогда как потенциал львиной доли детей раскрывается обычно ближе к институту. Но на таких автоматически может быть поставлен жирный крест.

Не забываем и об угрозе безопасности. Лоббируемая Минпросвещения система будет содержать «фантастическое количество данных» о детях, их успеваемости и посещаемости, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. «Все они в случае утечки могут использоваться для обмана детей, в том числе социального инжениринга»,— говорит он.

А цена вопроса и кто будет за это платить? Ведь стоимость системы для регионов колеблется от нескольких до сотен миллионов рублей. А всеохватное ее внедрение может обойтись не меньше, чем в миллиард.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что если предложенная система даст достойную альтернативу ЕГЭ, то уже хорошо. «Пока мы не знаем, что выйдет из предложения министерства просвещения, - осторожно продолжает он в интервью BFM. – Если будет использована только эта система, она ухудшает возможности для продолжения образования тех, кто поздновато схватился за голову. Надо создавать для ребенка, который не сразу осознал необходимость хорошей учебы и хороших достижений, возможности исправить свои ошибки».

Руководитель городского совета «Московское общество многодетных семей» Маргарита Колобова тревожится по поводу неконтролируемого креатива кого-то сверху: «С одной стороны, вроде не потеряются какие-то успехи ребенка, но, с другой стороны, кто будет их вносить — учитель, ему мало нагрузки? Они и так загружены, сидят и непонятные программы заполняют и пишут, и пишут, и пишут. Что плохого, когда ребенок получает грамоты? С одной стороны, вот грамота на бумажке, реальная, и это подтверждение достижений ребенка. С другой стороны, у нас сейчас грамоты готовы давать просто за любой чих. Есть бумажка — давайте дадим, фактически сводится на нет ценность детского достижения»