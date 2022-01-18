Кукишъ «Вечная мерзота»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Вечная мерзота», Стиль: панк-рок, Год: 2021

История появления этого диска достойна попадания в анналы каких-нибудь «Ста альбомов русского рок-андеграунда» - если на них, конечно, найдется свой Александр Кушнир. Изначально пластинка имела совсем иной идеологический вектор и должна была называться «Курс молодого бойца». Музыканты зафиксировали несколько песен, но тут в тюрьму внезапно попал гитарист Григорий Синеглазов, в силу чего пришлось менять состав и направленность альбома.

Выйдя из тюрьмы, Синеглазов поменял свое отношение к «Курсу молодого бойца» и окончательно порвал с «Кукишем». Это не помешало ему записать свою версию диска уже в 2014-м – к великому неудовольствию лидера коллектива Стаса Кукушкина. Каноническая версия диска сейчас перед нами.

Материал необычайно сильный, так что весь сыр бор из-за него разгорался не зря. Первая песня «Вечная мерзлота» напоминает нечто среднее между соратниками «Кукиша» по экзистенциальному панку – «Кооперативом Ништяк» и «Бандой четырех». Только Стас Кукушкин не столь забубенный. Из мрачного повествования то и дело выныривают элементы разудалого spoken word’а, типа «это качество жизни» - и сразу становится как-то хорошо и уютно.

Еще отчетливее тот же курс прослеживается в «Плясовой», нанизанной на мотив «Валенок» из репертуара Лидии Руслановой. Подпитываясь животворящей силой русского панка, Стас Кукушкин выкрикивает дерзкие инвективы праотцам, рискнувшим пропить и порубать иконостасы в революционную годину. В шкуре этих же несознательных предков от побывает уже в следующей песне – «Пох…» Возмездие за индиферрентность – «Гильотина», удивительным образом сочетающая в себе маршевый ритм и стильные постпанковые бриджи. Остальные три песни альбома тоже вполне на уровне.

В год переиздания альбом отметил свое 10-летие. Спасибо «Изоляции рекордс», что напомнила на нем и ввела в активный обиход любителей такого рода музыки. Оно того стоит!