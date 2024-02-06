Азон «Прости, Алиса!» (рецензия на клип)

У каждого из нас в детстве должен быть образ стремления к Небу, напоминающий о вечной Родине

Для советских школьников 80-х таким символом была Алиса из фильма «Гостья из будущего». Мало того, что тогдашним подросткам она, как правило, очень нравилась чисто внешне, так еще и ее исполнение ее предсказаний пришлись на суровые 90-е, когда безжалостно рубились под корень и не такие грезы о грядущем. Рок-музыканты, конечно жен, не прошли мимо такого заманчивого когнитивного диссонанса, вспомним хотя бы цикл «Прекрасное далеко» от Виса Виталиса, где пророчества «Алисы» наложились на трагедию с расстрелом Дома Советов в Москве в октябре 1993-го.

Сейчас времена еще похлеще, и простора для фантазий, увы, не меньше. Подольская группа «АЗОН» экранизировала песню «Прости, Алиса!» из своего недавнего акустического альбома «СуперЛайтс». Вместо космических просторов здесь тесная кухня, где играют музыканты, а вместо чудо-миелофона — решетка, за которой тщетно бьется лидер «Азона» Павел Захаров. Прекрасное далеко вновь отложено на неопределенный срок…