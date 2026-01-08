Sirix, Rendow, Alfredovich «Не буду пить (ремикс)»

Исполнитель: Sirix, Rendow, Alfredovich, Название: «Не буду пить (ремикс)», Стиль: электронный панк-рок, Год: 2025

Календарь нам понуро сообщает, что завершились самые долгие новогодние каникулы. А это означает, что многим волей-неволей придется заканчивать с алкогольными возлияниями. Из уст таких деятелей фраза «не буду пить», пожалуй, чаще всего звучит в эти дни.

Вот и герой песни группы Sirix всеми правдами и неправдами старается поставить свою жизнь на безалкогольные рельсы. Похоже, он уже допился если не до персонального дна, то до точки: самочувствие хуже некуда, дети вынуждены ходить в обносках, а жена презрительно называет обидным словом «олень», которое бы более щадяще прозвучало бы даже из уст последнего гопника. В ремиксе на песню «Не буду пить» все эти факторы монотонно капают на мозги под монотонный ритм, а само решение притормозить с алкоголем ассоциируется с праздничным настроением. И неважно, сколько будет длиться эта спасительная пауза — один день, всю жизнь или до следующей пятницы.