Чиж (творческий вечер), 30 мая, Театр Эстрады

16:26 24.05.2024

Творческий вечер Сергея «Чижа» Чигракова состоится в московском Театре Эстрады 30 мая 2024 года

Певец играет подобные концерты в клубах раз в несколько лет, а на больших площадках не выступил в таком формате уже давно. На творческих вечерах Сергея Чигракова обычно звучат такие редко исполняемые акустические песни, как «Глазами и душой», «Мышка», «Кругом тайга», «Ассоль», «Динамовский вальс» и др.

Также певец исполняет сольно кавер-версии советских песен «Ленинградские мосты» и «Весна на Заречной улице». Творческие вечера Сергея Чигракова сопровождаются, как правило, его ответами на вопросы из зала.

Начало в 20.00.