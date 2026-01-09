Терпеть и молчать: танкеры – наши новые «красные линии»?

Факт остается фактом – российский триколор над морским судном больше не является табу для пиратов. Американцы создали опасный прецедент, и с этим нельзя мириться. Сегодня Америка покусилась на судно под российским флагом, а завтра датчане со шведами перекроют Балтийское море

Время играть мускулами



С самого начала американской операции в Венесуэле было понятно, что Трамп не сможет справиться с головокружением от успехов. Многие ожидали, что он пойдет на новую эскалацию, особенно в отношении России. Европейцы в особенности. Подготовили новый план коалиции желающих или солидарных (не важно), в котором намеревались ввести контингент НАТО на Украину. Расчет был на залихватское настроение Дональда Трампа, окрыленное успехами Delta Force в Каракасе. Но пока не случилось. 7 января произошло другое – в Северной Атлантике американские ВМС захватили два танкера, шедших под российским флагом. Первый – Mariner, второй – Sophia. Типичный акт пиратства страны, которая считает себя мировым жандармом.

Небольшая историческая справка. Американцы не первый и, видимо, не в последний раз охотятся за танкерами в мировом океане. Больше всех доставалось иранским перевозчикам нефти. В августе 2020 года США провели крупнейший захват иранского топлива - около 1,1 млн баррелей нефтепродуктов с четырёх танкеров (Bella, Bering, Pandi, Luna), направлявшихся в Венесуэлу. Разумеется, досталось и самой Венесуэле – флот захватил минимум два танкера Боливарианской республики – Skipper и Centuries. Теперь в этом «почетном клубе» и Россия. Это не то чтобы повод поздравить, а скорее причина глубоко задуматься о происходящем.

Перед нами разворачивается новый этап давления на Россию, и это самое давление становится все более угрожающим. После срыва переговорного процесса противной стороной НАТО фактически выдало карт-бланш киевскому режиму на атаки нефтяных транспортов из/в Россию. Из последнего – беспилотники ударили по танкеру Elbus около турецкого побережья. О пострадавших не сообщается, судно внепланово отправилось в порт Инеболу, хотя маршрут пролегал от Сингапура до Новороссийска. Насколько не были бы болезненны подобные атаки, это работа украинских спецслужб, выступающих в роли прокси войск НАТО. Напрямую захватывать или обстреливать корабли с российским грузом и под российским флагом флоты Североатлантического альянса не решались. До 7 января 2026 года. Mariner и Sophia формально являются частью российской территории и по всем законам вторжение на территорию государства можно трактовать как акт оккупации.

Пересечение новой «красной линии»? Не все так просто.

Как всегда в большой политике неправильно все оценивать с позиции – здесь черное, а здесь белое. По этой логике нам давно следовало разбомбить «центры принятия решения» в стане противника за вторжение в Курскую область. Помниться в России под это дело даже ядерную доктрину изменили. Но Киев, Лондон и Вашингтон и ныне там, как мы видим, а Курская область освобождена от нечисти. Вот и здесь на ситуацию в Атлантике стоит смотреть через призму «реальной политики». С учетом возможностей России, разумеется. По сообщениям из новостей вблизи танкера Mariner дежурили корабль и субмарина ВМФ, что многим казалось гарантией от агрессивных действий третьих сил. Вопрос – стоило ли сбивать вертолет со штурмовой группой, если танкер под флагом России ходит меньше месяца? И до конца непонятно, куда и с какой целью он направляется. У берегов Венесуэлы он точно не перевозил нефть из России.

Выводы и прогнозы



МИД России ответил на противоправные действия Соединенных Штатов вполне шаблонно. В коммюнике дипломаты указали на то, что американцы знали о российском происхождении судна. Российская сторона не давала разрешения на досмотр и, тем более, на его задержание. Москва также требует обеспечить достойное обращение россиянам, находящимся на борту Mariner, не препятствовать их возвращению на родину. Злые языки утверждают, что в экипаже танкера всего двое граждан России и сразу семнадцать украинцев. Радоваться этому или плакать - пока непонятно.

К слову, танкер только флаг имеет российский, на деле он, вроде, турецкий, а еще несколько недель назад ходил под флагом Гайаны. А 25 декабря вдруг стал российским. Похоже, что капитана на мостике сильно прижали товарищи из ВМС США и он решился на кардинальную смену имиджа. Но в реестр судов под флагом России успел-таки попасть. В итоге мы видим картину, которую лучше не видеть – американский спецназ высаживается на судно под бело-сине-красным флагом.

Есть и другая версия происхождения танкера. The Financial Times утверждает, что российская компания «Буревестмарин» купила 23-летний танкер Mariner (ранее Bella-1) в декабре 2025 года. Согласно открытым источникам, компания «Бурвестмарин» была зарегистрирована в Рязани в июле прошлого года. Учредителем и гендиректором «Бурвестмарина» указан Илья Бугай, он также является гендиректором компаний «Руснефтехимторг» и «Курсинвест». Если верим американцам, то перед нами типичный представитель «теневого флота» России. Только вот что он делал у берегов Венесуэлы?

Но давайте просто отвлечемся от указанных выше нюансов. Факт остается фактом – российский триколор над морским судном больше не является табу для пиратов. Американцы 7 января создали опасный прецедент, и с этим нельзя мириться. Пока они старательно продвигают идею о «поддельном российском танкере». Дескать, флаг подняли настоящие провокаторы и идентификацию они использовали фальшивую. Вашингтон формально не признает агрессию против России, ссылаясь на недопонимание. Никто и не ожидал признания вины в ту же секунду. Агрессия всегда кем-то «спровоцирована», либо «случайно», либо «защищала чьи-то очень важные интересы». Сегодня Америка покусилась на судно под российским флагом, а завтра датчане со шведами перекроют Балтийское море. Аргументация будет столь же издевательской – российский флаг был лишь прикрытием для незаконной перевозки нефти. Прогноз пессимистический, но именно так противник может фактически заблокировать экспорт нефти из России. К каждому танкеру по эсминцу и подводной лодке точно не приставишь.

Есть и еще один аспект инцидента с Mariner. Это репутационный. На действия Москвы сейчас смотрят наши ближайшие партнеры – Китай, Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии. Ряд лидеров отсутствие внятного ответа на подобные действия точно расценит как проявление слабости России. Справедливости ради, кому-то можно будет напомнить про знаменательный визит Нэнси Пелоси в Тайвань в августе 2022 года. Но явно показал, что далеко не все ядерные державы в состоянии адекватно отвечать на хамство Соединенных Штатов. Но это ладно. Главное, безответность инцидента с танкерами покажет нашим партнерам (именно партнерам, а не друзьям), что с России можно иметь больше бонусов. И за это ничего не будет.

Ситуация в ближайшее время точно будет накаляться. МИД России требует отпустить экипаж и вернуть танкер на место откуда взяли. Американцы сейчас явно на коне и будут вести игру на новом уровне эскалации. Это опасно. Но и оставлять без ответных действий очередные разрезанные «красные линии» точно нельзя.