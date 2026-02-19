Польша планирует подать к России иск о «репарациях» за якобы нанесенный ей «ущерб». На самом деле, это Россия могла бы предъявить Варшаве длинный список претензий и потребовать возмещения нашей стране ущерба

Как сообщила британская газета Financial Times, Польша «готовит иск к России о репарациях за злодеяния, якобы совершенные за годы советского господства в стране». Ранее она уже выдвигала требование к Германии о выплате компенсации на такую же сумму за преступления во Второй мировой войне.

При этом газета ссылается на некоего Бартоша Гондека, возглавляющего институт, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать давние «российские преступления». Тот заявил, что его расследование будет более обширным, чем работа по изучению зверств нацистов, учитывая то обстоятельство, что Польша находилась под советским влиянием более 40 лет в годы холодной войны.

Как свидетельствует FT, Гондек сказал, что пока "преждевременно" обсуждать вопрос о том, превысит ли сумма исковых требований к Москве размеры компенсации, которую Варшава в 2022 году потребовала от Берлина (1,32 триллиона долларов). Его команда примерно из 10 польских историков и исследователей столкнулась с более серьезными препятствиями, чем те, которые возникли при подсчете исковой суммы, предъявленной Германии.

«Польские историки не могут получить доступ к совершенно секретным российским архивам, а многие необходимые документы были фальсифицированы или уничтожены в советское время», − сетует британское издание. Хотя на самом деле никаких документов об «ущербе» не было и не могло быть. А вот документов, свидетельствующих о том, как Красная армия освобождала Польшу от гитлеровских оккупантов, а потом помогала полякам восстанавливать разрушенную страну − огромное количество.

Как сообщил СМИ начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков, при освобождении Польши погибло более 477 тысяч советских солдат и офицеров, а более полутора миллиона военнослужащих получили ранения. Пермяков отметил, что такие данные содержатся в ранее секретной справке начальника Военно-научного управления Генерального штаба Александра Покровского, подготовленной еще в 1956 году.

А после освобождения страны СССР активно помогал Польше восстанавливать разрушенную гитлеровцами страну, хотя многие советские города еще лежали в руинах. Как говорится в справке, опубликованной на сайте МИД РФ «О помощи, оказанной СССР Польше в послевоенные годы», после освобождения Польши Красной армией Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению ее экономики. При этом Советское правительство действовало бескорыстно, нередко жертвуя своими интересами ради укрепления вновь получившего независимость польского государства. Так, в конце 1944 г., когда Вторая мировая война еще не закончилась, Польше был предоставлен беспроцентный кредит в 10 млн. руб. В начале 1945 г. − займы в 50 млн руб. и 10 млн. долл. Тогда же поставлено 45 тыс. т. угля, 3 тыс. т. керосина, 280 тыс. т. моторной нефти, 6 тыс. т. соли, 60 т. чая.

За период с марта по ноябрь 1945 г., когда само население СССР голодало, Польше было выделено продовольствия на сумму более полутора миллиардов рублей, медикаменты, топливо. В числе поставок − 150 тыс. голов крупного рогатого скота, 20 тыс. т. хлопка, 2 тыс. т. немытой шерсти, 100 тыс. крупных кож, семена для посевных работ...

В феврале 1945 г. удовлетворена просьба польского правительства об оказании материально-технической помощи в размере 50% расходов, предусмотренных планом восстановления основных районов Варшавы. Советские архитекторы, используя документы из архивов СССР, содействовали разработке и реализации сложного и дорогостоящего проекта по воссозданию исторического облика столицы страны. Польские строители тогда говорили, что половина восстановленной Варшавы состоит из советского цемента и кирпича. В 1947 г. СССР направил полякам тысячи тонн зерна и других видов продовольствия, что позволило избежать масштабного голода в Польше в связи с засухой.

В 1948 году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти полмиллиарда долл., в конечном итоге, на безвозмездной основе.

В счет советской доли репараций, которые должна была выплатить Германия (10 млрд. долл.), Польша получила финансовую и материально-техническую помощь на сумму около 1 млрд долл. (в основном в виде различного промышленного и сельскохозяйственного оборудования и имущества). Когда в 1947 г. правительства США, Великобритании и Франции прекратили репарационные поставки Советскому Союзу из западных зон оккупации Германии, поставки Польши продолжились в рамках репараций, поступавших из восточной зоны, а затем ГДР.

Благодаря росту товарооборота между Польшей и СССР, к 1949 г. производство промышленной продукции в Польше выросло

в 2,5 раза. Экономическая отдача от реализации польских промышленных товаров в сравнении с довоенными годами увеличилась более чем на 200%. К 1950 г. итоговое значение товарооборота превысило 1 млрд долларов, страна увеличила число рабочих мест с индустриальной составляющей до рекордных показателей за всё время существования независимой Польши.

В итоге первый трёхлетний план восстановления польской экономики, разработанный Варшавой и Москвой, удалось реализовать досрочно, после чего в Польше начался шестилетний этап индустриализации (1950-1955 гг.). При активной поддержке СССР в Польше развивались тяжёлая промышленность и машиностроение.

К 1955 г. польское производство по своим объёмам выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями начала шестилетки (1950 г.). Число аграрных кооперативов к 1955 г. выросло в 14,3 раза по сравнению с 1950 г., сообщается в справке МИД РФ

Как же потом ответили на эту бескорыстную помощь нашей страны поляки, когда распался СССР? В 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя». Документ обязывал местные власти сносить памятники советским военным. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых − памятники солдатам Красной армии. По информации посольства России в Польше, за последние годы в стране снесли более ста памятников советским воинам. А вот теперь в Польше планируют еще и потребовать от нашей страны «репараций» за якобы нанесенный ей ущерб!

На самом деле, это Россия могла бы предъявить Варшаве длинный список претензий и потребовать возмещения нашей стране ущерба. В 2023 году председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что Польша должна заплатить России 750 миллиардов долларов за свое освобождение в конце Второй мировой войны.

А недавно руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что проведенное по указанию президента Владимир Путина исследование показало, что Польша сорвала советские усилия по налаживанию сотрудничества с Великобританией и Францией против Германии в целях предотвращения Второй мировой войны.

Россия могла бы также потребовать от Польши возместить ущерб, который она нанесла в ходе интервенции в Россию вместе с Антантой. Или снова задать вопрос о гибели 80 тыс. советских военнопленных в польских лагерях в 1919-22 гг.

А потому в России нынешние нелепые претензии Варшавы встретили с иронией. В ответ на требования репараций от Москвы российская сторона может предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», − сказала она. Напомним, опера об Иване Сусанине о том, как русский крестьянин завел польских интервентов в болото, спасая 16-летнего Михаила Романова от убийства.

Впрочем, идею о неких репарациях со стороны России в польском националистическом политикуме вынашивают давно. Еще в 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал ей такую оценку: «В Варшаве целый ряд политиков заходится в нездравом политическом экстремизме. Конечно же, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, но и со своими союзниками − имею в виду Германию. Нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-то найдем, что с поляков спросить», − отметил он, намекая на нападение еще в те времена поляков на Россию и захват ими Кремля.

Говорят, что в свое время Черчилль назвал Польшу «гиеной Европы». И действительно, ее власти часто действовали как стервятники, стремясь поживиться, мечтая о «Великой Польше», за счет соседних государств. Так и сегодня они поддерживают неонацистов Киева, лелея мечту о нанесении «стратегического поражения» России.

Но чем все эти потуги Варшавы заканчивались, известно. А ее наглые претензии на какие-то «репарации» никакого юридического значения для нашей страны не имеют. Но нельзя забывать, что проголодавшая гиена бывает смертельно опасна…