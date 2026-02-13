Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США

Россия предлагает США экономическое сотрудничество, в этом нет секрета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия, пишет «БИЗНЕС Online».

Вчера Bloomberg опубликовало материал о так называемом плане главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По данным агентства, инициатива включает создание совместных предприятий и возвращение к расчетам в долларах с США.

«Достаточно очевидная вещь изложена в этой информации Bloomberg. Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместные предприятия», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь также уделил внимание вопросу использования американской валюты в двусторонних расчетах. Он напомнил, что сокращение доли доллара в российских транзакциях стало следствием политики Вашингтона, а не инициативой Москвы. По словам Пескова, возобновление операций в долларах технически возможно, однако в текущих реалиях американской валюте придется столкнуться с новой рыночной конъюнктурой.

«Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами. <…> В случае снятия ограничений доллару придется серьезно конкурировать с национальными и альтернативными валютами», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.02.2026, 20:24
    Гость: Европеец

    Предполагаю, что если читая это у меня возникли ассоциации с конкретной страной, так это чистая случайность. Или ?

  3. 13.02.2026, 20:12
    Гость: бобрик,

    дедолларизация появилась не как самоцель, а как способ обхода санкций. Назад особо не сдаем, но держим в уме: «Политика – это искусство возможного». Слабоваты мы пока в коленках. Немного мускулов, поиграть особо нечем. Спасибо Елькину и Мишке пятнистому. А у тебя, как в частушке: "Если хрен коротковат-это Путин виноват".

  5. 13.02.2026, 18:53
    Гость: Nic

    Со штатами торговля хилая,но баксы нам не помешают,если выйдет прфицит. Дедоларизация в этом случае неуместна и смешна.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Установлены исполнитель и пособники покушения на Владимира Алексеева
Единственный способ эффективно противостоять Трампу
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Лавров назвал третьего вечного союзника России
Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Избранное
Мафия «Live in Moscow 2019»
Открытие музыкального проекта «Чистая классика», 24 октября , Niko
Сергей Галанин вступился за Роджера Уотерса
В «Полисти» пропадут все печали, беды и болести
«Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно»
Группа Сочи «Трибьют»
Скандальная поп-принцесса Бритни Спирс
Как научиться экономить?
«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта
«СерьГа», 1 июня, «16 Тонн»
Трейлер к мультфильму "Косолапый агент"
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации