Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США

16:26 13.02.2026

Россия предлагает США экономическое сотрудничество, в этом нет секрета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия, пишет «БИЗНЕС Online».

Вчера Bloomberg опубликовало материал о так называемом плане главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По данным агентства, инициатива включает создание совместных предприятий и возвращение к расчетам в долларах с США.

«Достаточно очевидная вещь изложена в этой информации Bloomberg. Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместные предприятия», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь также уделил внимание вопросу использования американской валюты в двусторонних расчетах. Он напомнил, что сокращение доли доллара в российских транзакциях стало следствием политики Вашингтона, а не инициативой Москвы. По словам Пескова, возобновление операций в долларах технически возможно, однако в текущих реалиях американской валюте придется столкнуться с новой рыночной конъюнктурой.

«Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами. <…> В случае снятия ограничений доллару придется серьезно конкурировать с национальными и альтернативными валютами», — резюмировал пресс-секретарь президента.