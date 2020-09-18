Что такое склероз?

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Рассеянный склероз — заболевание центральной нервной системы

Его точная причина пока не известна. Однако сегодня современная медицина способна максимально контролировать это серьезное хроническое заболевание.

Заболевание обычно возникает у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет и чаще поражает женщин. Стандартного течения рассеянного склероза не существует, и поэтому ни одному пациенту нельзя однозначно сказать, как оно будет развиваться.

Цифры настораживают



Несмотря на то что развитие болезни варьируется от человека к человеку, врачи различают три основные формы или фазы заболевания: рецидивирующе-ремиттирующую, вторично прогрессирующую и преимущественно прогрессирующую.

Ключевым элементом лечения является наблюдение за развитием заболевания, в котором сам пациент играет важную роль. Регистрация любых изменений может помочь врачу более эффективно контролировать заболевание и выбрать наиболее подходящее лечение.

Важно знать, что рассеянный склероз развивается в течение всей жизни и, как правило, его можно разделить на несколько различных типов.

Развитие рассеянного склероза



Рассеянный склероз у всех разный, как по развитию, так и по проявлениям. Проявления этого диагноза варьируются от человека к человеку в зависимости от того, где в головном и спинном мозге повреждены нейроны.

Из-за этого нарушения сигналы не могут передаваться должным образом между мозгом и остальным телом. У некоторых это проблема со зрением, утомляемостью или, например, с координацией движений. У других - проблемы с мышечной слабостью, судорогами или равновесием.

Однако, помимо разных проявлений, у людей с рассеянным склерозом течение болезни также очень индивидуально. В некоторых случаях болезнь развивается медленнее и переход в следующую фазу занимает много лет. Однако в других случаях болезнь быстро прогрессирует и может привести к инвалидности, и даже самое современное лечение мало что изменит.

Большинство пациентов находятся где-то между этими двумя крайностями.

Ремиттирующая фаза рецидива



Наиболее распространенная форма рассеянного склероза, которая встречается у 85% людей с этим диагнозом в начале заболевания, называется рецидивирующе-ремиттирующей. Эта фаза - типичный период приступов (профессиональных рецидивов), когда человек ощущает признаки болезни.

Приступ обычно длится более 24 часов, но в большинстве случаев несколько дней. После приступа следует минимум 30-дневный отдых (профессиональная ремиссия). « При рецидивирующе-ремиттирующей форме пациент обычно чувствует себя почти нормально в периоды покоя.

Однако степень неврологического нарушения увеличивается с каждым приступом, хотя на первый взгляд это может быть неочевидно. Поэтому очень важно как можно скорее начать лечение рассеянного склероза. На возвратно-ремиттирующую фазу заболевания лучше всего влияет лечение, а с предоставлением ранней профессиональной помощи есть шанс предотвратить обострение болезни с видением как можно более полноценной жизни.

Рассеянный склероз влияет на способность нервных клеток (нейронов) головного и спинного мозга, мешает правильно взаимодействовать друг с другом.

Вторичная прогрессивная фаза



По мере развития нашей жизни развивается и рассеянный склероз, и со временем он может перейти от рецидивно-ремиттирующей фазы к вторично-прогрессирующей. Примерно у 50% людей с рассеянным склерозом вторичная прогрессирующая форма развивается без лечения через 10 лет, а через 25 лет - у 85–90% пациентов.

Эта фаза проявляется менее значительными атаками или их отсутствием. Однако это не означает, что развитие болезни остановилось. Напротив, воспалительный процесс рассеянного склероза в организме продолжается, и неврологические проявления постепенно ухудшаются, пока они не становятся навсегда инвалидами.

Врачи не могут оценить скорость и серьезность начала изменений, поэтому очень важно, чтобы пациенты следили за изменениями своего состояния и не боялись рассказывать о них неврологу. Своевременный обмен информацией имеет решающее значение для правильного и успешного лечения рассеянного склероза, даже во вторичной прогрессирующей фазе.

Преимущественно прогрессивная фаза



Последняя форма, в первую очередь прогрессирующая, встречается относительно редко и встречается у 10–15% людей с рассеянным склерозом. При таком виде приступов нет (кроме исключительных случаев), а неврологические проблемы усугубляются с самого начала заболевания.

Эта форма начинается в более позднем возрасте, около 40 лет, чаще встречается у мужчин обычно заключается в проблемах с ходьбой. Как и в случае других форм рассеянного склероза, важно проконсультироваться и поговорить со своим врачом о любых изменениях, чтобы отличить первично прогрессирующую фазу от других форм рассеянного склероза.

Как взять под контроль рассеянный склероз



Ключом к улучшению качества жизни при рассеянном склерозе, а также к поддержанию максимальной производительности является регулярное наблюдение за симптомами и консультация врача. Наблюдения за пациентом имеют решающее значение для врачей, чтобы правильно определить развитие болезни и назначить соответствующее лечение.

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