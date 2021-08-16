Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться

Войну с «Талибаном» можно оттянуть, если начать заливать талибов деньгами российских налогоплательщиков. И наши власти вполне могут на это пойти. Но в стратегической перспективе все равно все упрется в неизбежность войны

Итак, Кабул пал. Афганистан окончательно и бесповоротно захвачен запрещенной в России террористической организацией. О том, что будет происходить дальше на наших южных рубежах, с нами делится своими соображениями профессиональный военный конфликтолог, бывший афганец, полковник Александр Лифанов.

- Что нам ждать от «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), Александр Геннадьевич?

- Есть несколько вариантов развития событий. Причем один хуже другого. Самый легкий для нас - если афганцы надолго погрязнут в собственных распрях и оставят в покое весь окружающий мир.

Но весь афганский опыт мне подсказывает, что этого не произойдет. Талибы уже проутюжили Афганистан асфальтовым катком, не оставив никакого шанса никому из своих политических противников.

Население оккупированных регионов или полностью деморализовано, или воспринимает их приход с радостью. Экономики в Афганистане, кроме выращивания и продажи тяжелых наркотиков, никакой нет. А ресурсы им нужны. Так что внешняя экспансия неизбежна. Вопрос - куда она будет направлена и какой вид будет иметь.

Наиболее вероятное и предсказуемое направление - Центральная Азия, наше азиатское подбрюшье. Это и коридоры для транзита наркотиков в Россию и Европу, и хорошая ресурсная база. Лидеры азиатских государств и до этого откупались от талибов. А теперь же последние захотят резко повысить планку откупного. В противном случае они начнут кошмарить приграничные гарнизоны.

- Вопрос - что предпримет в этом случае Россия?

- Тот же политолог Сергей Марков предрекает создание миротворческих сил под флагом ШОС и размещение их на границе с Афганистаном. Мол, для ШОС это будет самый настоящий экзамен. Но сдается мне, что экзамен этот ШОС провалит, как и все предыдущие. За пятнадцать лет этот союз не «запятнал» себя ни одной успешной военной акцией. Последний зачет был успешно провален в Карабахе. А до этого был конфуз с Сирией, куда ни одна из стран, входящих в ШОС, так и не удосужилась послать ни одного воинского контингента, несмотря на настойчивые просьбы России. Ни одного батальона не наскребли.

Нынешние лидеры азиатских фейковых государств даже перед лицом смертельной опасности так и будут прятаться за спину России. Паразитарная психология давно стала частью их генетического кода. К тому же многие из них испытывают патологический страх перед фанатиками «Талибана».

А потом - у них элементарно нет сил и средств для перекрытия и защиты своих границ. Но нет сейчас таких ресурсов и у России. В первую очередь - человеческих. Страна, много лет находящаяся в состоянии демографического коллапса, переходящего в демографическую пропасть, не потянет такой груз. Теоретически такие ресурсы есть у Китая, но с чего ему защищать чужие границы? А если они и вступят в какой-либо военный союз, то потребуют за это уже не пол-Сибири, часть которой они уже вырубили, а, наверное, всю территорию до Урала. Да и не до нас сейчас Китаю. Он поглощен проблемами своего взрывоопасного мусульманского анклава - Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, куда вполне могут дотянуться щупальца талибов.

- Сейчас Китай ведет переговоры с талибами. До этого они дали пресс-конференцию в России. Насколько продуктивен может быть диалог с ними?

- Настолько же, насколько полезен круглый стол с каннибалами, посвященный пользе вегетарианства. Разумеется, талибы сейчас на всех перекрестках будут убеждать всех направо и налево, что они белые, пушистые и невинные. Мол, ни на что не претендуем, глотки режем только своим и строго за дело, героин в Европу и Россию поставляем исключительно в медицинских целях, готовы хоть завтра войти в цивилизационную семью народов и даже провести в Кабуле гей-парад - и далее по тексту. Но всем этим переговорам и заверениям - грош цена.

На Востоке вообще слово большой силы не имеет. Цена ему не выше гнилой картофелины. А искусный обман партнера считается эталоном высокой политики и дипломатии. На Востоке все врут напропалую и играют втемную. И стремятся навязать партнеру свою волю. И все это прекрасно понимают.

- Но тем не менее, ведут переговоры.

- Ну пусть ребята что-нибудь скажут. Авось, и прорвется сквозь потоки пустых обещаний слово правды. Они поговорили - мы послушали. Они взяли свои слова обратно - а мы не очень-то и верили.

- Значит, война с «Талибаном» неизбежна?

- Войну можно оттянуть, если начать заливать «Талибан» деньгами российских налогоплательщиков. И наши власти вполне могут на это пойти. Но в стратегической перспективе все равно все упрется в неизбежность войны.

- И какой будет эта война?

- Сначала Кремль попытается действовать в рамках сирийской матрицы. Там все-таки добились определенного военного успеха. Но там нам помогали американцы, помощь которых у нас не принято афишировать. Но именно они забомбили в палеолит и превратили в Сталинград миллионный арабский Мосул, оккупированный игиловцами (ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ - ред.).

С Афганистаном нам американцы помогать не будут. Они наелись им до отвала. Скорее наоборот - они могут опять начать снабжать через «прикрученный» Пакистан их современным вооружением, чтоб ослабить и Россию, и Китай. История вполне может повториться. Какое-то время наши доблестные военно-космические силы будут утюжить в Афганистане приграничные скопления боевиков - как в Сирии. И на какое-то время добьются тактического успеха.

Но Афганистан - не Сирия. Другая территория, другой рельеф местности, другое население, другие нравы, кардинально другое отношение к жизни и смерти. И скоро станет понятно, что одними военно-космическими силами афганскую проблему не решить. И тогда в полный рост встанет вопрос применения либо тактического ядерного, либо химического, либо биологического оружия.

- Звучит как-то фантасмагорически...

- Не более фантасмагорично звучал вопрос опиумной войны с Китаем, обсуждаемый в свое время английским истэблишментом, или вопрос применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. В итоге Китай был завален опиумом, а Хиросима и Нагасаки превращены в пепел. Китай потерял от передозировки наркотиками более ста миллионов человек и на сто лет был выброшен из мировой политики, а Япония в итоге капитулировала во Второй мировой войне. И там, и там все поставленные цели были достигнуты.

- А другого выхода нет?

- Есть. Капитулировать перед радикальным исламом. Развалиться на части, как в свое время развалился Советский Союз после десятилетней афганской кампании. А со временем всей белой расе вообще исчезнуть с лица планеты.

Или мы проявим нечеловеческую жестокость - как в свое время англичане и американцы, или нас сомнут и поглотят.