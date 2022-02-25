«TODD» («Северный Флот» и Алексей Горшенев), 5 марта, Adrenaline Stadium

23:59 25.02.2022

«TODD» – последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут»

Двойной альбом группы, объединённый общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышедший в 2011 и 2012 годах. Тогда же был задуман масштабный концертный тур в поддержку этого альбома. Но плотная работа над одноимённой театральной постановкой, в основу которой лёг альбом, внесла свои коррективы, а затем произошли печальные события 2013 года. Тур группы «Король и Шут» так и не состоялся, а грандиозное музыкальное произведение было представлено слушателям только на театральной сцене.

Все эти годы рок-мюзикл «TODD» с успехом шёл на театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, возглавив список лучших музыкальных событий столиц. Но Михаил всегда мечтал о глобальной концертной премьере, полностью раскрывающей музыкальный потенциал его работы. И вот, спустя 10 лет с момента выхода пластинки, желание автора исполнится! «TODD» прозвучит в концертной версии 5 марта в Москве (Adrenaline Stadium).

На сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» - те самые люди, которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а впоследствии объединились в группу «Северный Флот». В программу войдут все лучшие песни с двух альбомов «TODD», исполненные музыкантами в оригинальном звучании, как они и были задуманы, при участии специальных гостей – вокалистов. Одним из основных вокалистов в туре станет Александр Леонтьев, лидер группы «Северный Флот», музыкант и бэк-вокалист группы «Король и Шут». Также для тура будет создан тематический видеоряд, сопровождающий каждую композицию на мультимедийном экране за спинами музыкантов.

Специальным гостем концертов станет Алексей Горшенёв, который активно помогал своему брату в работе над пластинкой и которому теперь предстоит исполнить некоторые вокальные партии за него.

И впервые за много лет мы услышим не только фирменный саунд культовой группы, но и голос Михаила Горшенёва! Оригинальные звуковые дорожки будут специально отреставрированы для этого тура и будут использованы в ключевых песнях альбома «TODD», что делает этот тур уникальным.

Музыканты группы «Северный Флот» уже начали работу над подготовкой этого сложного проекта. Безусловно, вас ожидает полновесное концертное рок-шоу с мощнейшим звуком, отличным светом и неповторимой атмосферой! В нем не обойдется сюрпризов на бис и любимых хитов. Главными будут, конечно же, музыка и голос, которые пускай на время, но вернут нас во времена, по которым мы так тоскуем!

Начало в 19.00.

