«Единая Россия» подготовила ответы на жесткие вопросы избирателей

Партия «Единая Россия» подготовила методические материалы для депутатов, агитаторов и сторонников — сборник под названием «Дюжина жестких вопросов к ЕР». В нем в формате «вопрос—ответ» собраны рекомендации, как реагировать на критику социально-экономических, политических и идеологических решений партии, пишет «Коммерсант».

Авторы документа подчеркивают: отвечать на такие вопросы непросто, но необходимо, тем более что у партии есть аргументы по большинству тем.

Один из блоков посвящен идеологии. В материалах она описывается как «жесткий отказ от диктата одних ради преимуществ других». Авторы утверждают, что без участия партии в стране могли бы утвердиться крайние сценарии — например, чрезмерное усиление позиций работодателей (установление 12-часового рабочего дня и 6-дневной рабочей неделю) или, напротив, давление на бизнес в пользу отдельных социальных групп. «Единая Россия» позиционируется как партия большинства, представляющая интересы всего общества.

Отдельный раздел объясняет, почему партия называет себя «партией Путина». В качестве аргумента приводится тот факт, что именно Владимир Путин стоял у ее создания, а сама партия стала инструментом реализации курса на восстановление страны. Другие политические силы, как говорится в пособии, поддерживают президента на словах, но дистанцируются от ответственности в сложных ситуациях. В отличие от них, ЕР, по версии авторов, берет на себя принятие даже непопулярных решений.

В документе также предлагаются ответы на критику ограничений в сфере интернета и свободы слова. Составители указывают, что заявления о «давлении на свободу слова» свободно звучат в публичном пространстве. «А почему о том, что ЕР "душит свободу слова", разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала?» — парируют составители. Сами ограничения они объясняют условиями информационного противостояния и необходимостью предотвращать угрозы, включая мошенничество и противоправные действия.

Еще один блок касается обвинений в использовании административного ресурса. В ответ на вопрос «Почему ЕР побеждает за счет админресурса, почему директора и главврачи заставляют голосовать бюджетников?» авторы рекомендуют подчеркивать, что итог голосования зависит от выбора избирателя, а представление бюджетников как «управляемого ресурса» они считают некорректным. При этом признается, что чрезмерное давление со стороны руководителей может, напротив, снизить поддержку партии.

В заключительной части рассматривается вопрос о будущем: «Разве что-то изменится в лучшую сторону, если опять изберем ЕР?». Авторы отмечают, что в условиях нестабильной мировой экономики приоритетом является сохранение достигнутых результатов и постепенное улучшение ситуации. В качестве исторического примера приводится период после распада СССР, когда, по их мнению, были утрачены важные социальные гарантии. В ЕР уверены, что накопленный опыт позволит обеспечить стабильность и дальнейшее развитие страны.

  1. 06.05.2026, 13:04
    Гость: Аня

    Главное это явка и право голоса,тогда будет трудно членам комиссий фальсифицировать результаты. Но у них нет выбора.

  2. 06.05.2026, 12:31
    Гость: вф

    ...а вот интересно, методические материалы готовились по старинке, али с помощью современных течений непременного использования ии?...

  5. 06.05.2026, 12:23
    Гость: Вопрос

    Когда перестанете воровать пенсии из карманов
    с помощью понижающего коэффициента?

© KM.RU, Александра Воздвиженская
