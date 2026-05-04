Российская внешняя разведка установила: Сербия системно поставляет оружие и боеприпасы ВСУ, несмотря на официальную позицию нейтралитета и декларируемую дружбу с Россией. Поставки осуществляются через сложную схему поддельных сертификатов и стран-посредников, чтобы скрыть истинного отправителя

Очевидно, сербский ВПК воспользоваться непростой геополитической ситуацией. Белград передал Киеву сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц и миллионы патронов для стрелкового оружия (argumenti.ru). По данным РИА «Новости», сербские власти ввели официальный запрет на транзит и продажу оружия, однако местные компании находят лазейки. Источник агентства подчеркнул, что ни одно предприятие пока не понесло наказания за незаконные сделки. Компании рассматривают запреты как формальность, нарушение которой не влечет реальных последствий.

Схема обхода предполагает экспорт комплектующих, из которых готовые изделия собирают уже в третьих странах. Например, сербская фирма Zenitprom d.o.o. намерена передать ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракет калибра 122 мм для систем залпового огня «Град». В этой цепочке также задействована словенская компания IZOP-K d.o.o., поставляющая компоненты, включая пять тысяч взрывателей от боснийского производителя Binas d.d. Детали планируют отправить в Польшу для финальной сборки, при этом словенская сторона обязуется получить сертификат конечного пользователя от польского министерства обороны.

Как писала газета «Взгляд», президент Сербии Александр Вучич допустил попадание сербского оружия на Украину через третьи страны. Одновременно он подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету и традиционным связям с Россией и Китаем. Таким образом, складывается ситуация, подобная той, что наблюдалась в конце прошлого года. Тогда Вучич в интервью немецкому журналу Cicero сообщил, что предложил ЕС заключить контракт на покупку сербских боеприпасов, подчеркнув, что покупатели «могут делать с ними все, что захотят». В ноябре 2025 г. Вучич отметил, что Сербия продолжит продавать боеприпасы, так как от этого зависят десятки тысяч граждан, и признался, что какая-то часть сербского оружия все-таки попадает на Украину. «Сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это (оружие) кому-то. И мы продадим это — кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени. В конце концов, мы должны платить нашим рабочим», — говорил президент Сербии в прошлом году. Эта причина, судя по всему, по-прежнему актуальна.

Кремль, естественно, отреагировал на заявление президента Сербии о готовности продавать боеприпасы странам Евросоюза, которые затем могут оказаться на Украине. Россия не хочет, чтобы сербские боеприпасы стреляли в российских солдат.

Об этом, как сообщало РИА «Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он дал понять, что Москва осознает сложность положения, в котором оказалась Сербия. «Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал Песков.

Но когда 1 мая сербские журналисты спросили президента Александра Вучича, чем ответит Белград на инициативу трех американских конгрессменов, которые предложили включить в НАТО захваченное албанскими сепаратистами Косово, то он ответил, что сепаратистская Приштина предпринимает подобные шаги и через Хорватию, и Албанию, членов НАТО. И добавил: «Вскоре у нас пройдут важные учения с ними (НАТО). Мы ведем с ними переговоры, надеемся, что этого не произойдет. Мы будем бороться, чтобы предотвратить подобное». Сербия не является членом НАТО, но участвует в программе «Партнерство ради мира», что-то вроде «НАТО-лайт», которая позволяет странам проводить совместные военные учения и другие инициативы без вступления в альянс.

Логика, с нашей точки зрения, несколько странная. Действия Белграда подобны реакцией некоего, скажем, хозяина, который для спасения имущества пускает грабителей в дом, надеясь, что тем самым спасет хозяйство от разграбления. Вдобавок, неужели Вучичу не известно, что если янки куда-то приходят, то заставить их убраться вон практически невозможно?

Отметим, что Москва и Белград 24 апреля подписали программу экономического сотрудничества на 2026—2031 гг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Подписание документа состоялось в Белграде по итогам заседания 21-го Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе переговоров обсуждался широкий круг тем, среди которых энергетика, инновации, искусственный интеллект, креативные индустрии, наука, образование и экология. При этом особый акцент был сделан на сотрудничестве между российскими и сербскими регионами.

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам мартовской встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и телефонного разговора лидеров двух стран, состоявшегося 30 марта 2026 года, были согласованы условия продления контракта на поставку природного газа до 30 июня 2026 г. Отдельно была отмечена работа холдинга «РЖД» в Сербии. За 13 лет реализован ряд проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры на общую сумму более одного млрд долл. «Российская сторона выразила готовность приступить к реконструкции участка Вальево — Врбница, в том числе с возможным участием китайских партнеров», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Министр в правительстве Сербии, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович 29 апреля заявил, что в 2026 г. страна продолжит получать российский газ по самой выгодной цене в Европе и на наиболее благоприятных условиях. «И, что самое важное, у нас есть гарантированные объемы газа, что является чрезвычайно важным фактором конкурентоспособности», — сказал министр (агентство Tanjug.rs). Это — результат долгосрочного сотрудничества с Россией, которое позволяет Белграду экономить значительные средства по сравнению с другими странами ЕС, где цены на газ существенно выше. Попович добавил, что в Сербии никогда не будут вводить санкции против России.

При этом Сербия планирует заключить соглашения с Киевом на поставки удобрений для сельскохозяйственной отрасли, сообщил президент этой страны, Александр Вучич. Объявление было сделано после его переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. «Мы стараемся заключить с Украиной и рядом других стран соглашения о свободной торговле либо специальные бартерные соглашения, касающиеся удобрений. Мы стремимся обеспечивать фермеров необходимыми ресурсами, однако сложности возникают на каждом шагу», — заявил Вучич на пресс-конференции. Также сербский лидер подчеркнул, что глобальная ситуация становится все более сложной. Среди прочего, он указал на по-прежнему высокие цены на нефть, что заставило Белград снизить акциз на топливо на 25%.

Заметим, что природный газ играет ключевую роль в современном сельском хозяйстве, являясь основой для производства важнейших удобрений. Интересно, что более 70% азотных удобрений в мире производится именно из природного газа, что делает его стратегическим ресурсом для обеспечения продовольственной безопасности. Эта взаимосвязь между энергетикой и сельским хозяйством часто остается незамеченной для обычного потребителя, хотя влияет на стоимость продуктов питания. Вопрос: не из русского ли сырья Белград будет производить удобрения для Украины?

В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников подтвердил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Сербию. Заявление было сделано после встречи с главой сербского правительства Джуро Мацутом.

Между тем Будапешт и Белград перешли к активной фазе реализации совместного энергетического проекта. Речь идет о строительстве ветки, которая соединит венгерский Алдьо с сербским Нови-Садом, что позволит обеспечить сырьем НПЗ в Панчево и снизить зависимость от транзитных рисков. Решение форсировать проект напрямую связано с кризисом вокруг нефтепровода «Дружба», когда в начале февраля Киев приостановил прокачку российской нефти в Венгрию и Словакию, заявляя о технических неполадках. Недавно Украина под нажимом ЕС все-таки нефтяной открыла «кран» в Венгрию. Вопрос в том, надолго ли?

Интересно, что в подготовке проекта на разных этапах участвовала и российская сторона. Для Сербии этот проект не только энергетическая, но и политическая страховка. Белград, столкнувшийся с проблемами из-за санкций против своего НПЗ NIS (контролируемого «Газпром нефтью»), крайне заинтересован в стабильном притоке сырья. Вучич ранее лично лоббировал ускорение работ, чтобы сербская экономика не попала в зависимость от чьих-либо геополитических игр.

Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что судьба крупнейшей российской инвестиции в стране, нефтеперерабатывающей компании NIS, будет решена на протяжении 20 дней. При этом Белград рассчитывает на дальнейший приток денег из России. «Я разговаривал с Жолтом Хенради из [венгерского нефтяного концерна] MOL, у него будут дополнительные переговоры с россиянами… Нам необходимо решить вопрос NIS в течение следующих 20 дней», — заявил Вучич 29 апреля.

Напомним, компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,14% акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», с января 2025 г. находится под санкциями США. Ныне главным претендентом на покупку российской доли является концерн MOL, однако вряд ли группе «Газпром» удастся полностью вернуть свои инвестиции в NIS, превышающие 3,6 млрд долл. При этом именно привлечение денег из России было главной целью своеобразной «русской недели», которая прошла в Сербии и ознаменовалась рядом мероприятий сразу на нескольких уровнях.

Как отметил директор Центра Русского географического общества в Сербии, доктор Миролюб Милинчич: «Туризм подобен туману, проникающему в каждую пору общества и в каждую часть природы, он продемонстрировал огромную устойчивость, пережил COVID-19, выдержал множество геополитических проблем и даже теракты, и ежегодно растет на 3-3,5% в мировом масштабе».

Число турпоездок россиян в Сербию за последние годы выросло почти на 50%. Главные причины этого — культурная близость и прямые перелеты в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, а в мае 2026 г. может открыться пятое направление — Нижний Новгород. Не стоит забывать и безвизовый режим для граждан РФ. При этом Миролюб Милинчич надеется, что вскоре туристы из Сербии появятся и в Новороссии, где в XVIII веке было немало сербских поселенцев и куда сам он отправляется с экспедицией в июне для поиска сербского культурного наследия в этом регионе. Интересный факт: в Россию вернулась бывшая Славяносербия (земли между реками Бахмут и Лугань, центр – город Славяносербск). Бывшая Новая Сербия с центром в Новомиргороде (северная часть Кировоградской области) пока находится под контролем Киева

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что Евросоюз оказывает давление на Сербию, чтобы Белград отказался от долгосрочных газовых контрактов с Россией и подключился к так называемой европейской газовой схеме. В то же время президент страны Александр Вучич по итогам встречи с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером заявил, что Сербия намерена к концу текущего года соответствовать всем критериям, необходимым для вступления в Евросоюз. Об этом заявил в то же время президент страны Александр Вучич по итогам встречи с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

«Я подчеркнул, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии и одним из важнейших приоритетов внешней политики, и что наша цель, — написал Вучич в соцсети. Сербский лидер подчеркнул, что Белград «вносит вклад в стабильность европейского континента» благодаря борьбе с нелегальной миграцией и сотрудничеству с Агентством ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). При этом ЕС ведет целенаправленную антироссийскую политику, спонсирует воюющую с Россией Украину и сам готовится к войне с Россией.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что «Евросоюз сегодня становится инструментом принуждения государств к отказу от национальных интересов». И подчеркнул: «Если говорить о Сербии, которая официально является кандидатом на вступление в Евросоюз, от нее не только требуют отказа от права на суверенную внешнюю политику, но и [пытаются] даже запретить лидерам Сербии выражать национальные интересы. С каждым месяцем этот прессинг становится все более жестким».

Так, издание Politico сообщало, что Евросоюз может лишить Сербию финансирования на сумму 1,5 млрд евро из-за близких отношений с Россией. Отмечается, что хотя Сербия не является членом ЕС, но начав в 2014 г. переговоры о вступлении в евросообщество, она имеет право на получение средств и грантов для содействия проведению правовых реформ. По словам представителей ЕС, работающих со странами-участницами программы расширения сообщества, в последние недели внутри Еврокомиссии усиливаются попытки приостановить выделение средств. В Politico отмечают, что ЕС не нравится продолжающееся сотрудничество Сербии с Россией.

Также Брюссель публично критиковал судебные реформы, проведенные президентом Сербии Александром Вучичем. Но спикер сербского парламента Анна Брнабич сообщила на днях, что в ближайшее время будут внесены поправки в четыре закона по рекомендациям Запада для «улучшения условий проведения выборов». Также Белград намерен отправить в БДИПЧ ОБСЕ для получения заключения поправки к сербскому закону о предотвращении коррупции.

Таким образом, ради евроинтеграции сербская правящая верхушка готова допускать бесцеремонное зарубежное вторжение в собственное законодательство. И соблюдать все навязанные ЕС рекомендации. При этом, согласно последним соцопросам, большинство граждан Сербии выступают против присоединения страны к Евросоюзу.

Напомним, Сербия старается сохранять дружественные отношения с Россией. Это вызывает резкое недовольство в Брюсселе. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что Еврокомиссия намерена использовать европейские программы финансовой поддержки Сербии для оказания давления на эту страну, чтобы заставить ее выполнять политические требования ЕС, то есть пойти против России.

Евросоюз выдвигает для Сербии антагонизирующие условия, заставляя выбрать между Брюсселем и Москвой. Об этом 23 апреля сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в Национальном центре «Россия». «Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией… Неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия, потому что любая страна может весьма гармонично развивать свои отношения со всеми странами во всех направлениях», — сказал он.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут подтвердил, что страна не откажется от дружбы и сотрудничества с Россией и Китаем, которые когда-то поддержали ее в тяжёлые времена. Мацут считает лицемерными подобные требования западных стран, в то время как именно Запад демонстрирует намного более обширные и разносторонние связи. Премьер-министр подчеркнул, что республика и в будущем намерена вести сотрудничество со всеми странами на равных основаниях, с полным уважением международного права и права на самоопределение, сказал сербский премьер в интервью газете «Политика». Это заявление было сделано на фоне западного давления на Белград изменить внешнеполитический курс.

Подчеркнем особо: Сербия уже много лет находится в специфическом положении на Балканах — между Востоком и Западом, стараясь сохранить баланс со своими стратегическими партнерами. К тому же — без выхода к морю. Понятно, что позиция Белграда будет зависеть и от исхода войны (СВО) на Украине. В результате полной победы Россия могла бы иметь в Сербии надежный геостратегический оплот.