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Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant

12:20 21.08.2020 , Александр Плеханов
Aurus Komendat
Aurus Komendat. Фото: www1.fips.ru

В базе Роспатента зарегистрирован окончательный дизайн российского премиум-кроссовера Aurus Komendant, выпуск которого запланирован на 2022 год

По сравнению с другими эскизами машины, которые НАМИ демонстрировал ранее, кардинальных изменений в экстерьере не произошло. Кроссовер Aurus Komendat сохранил «фамильный» дизайн семейства Aurus и достаточно беглого взгляда, чтобы признать в нем единокровного брата седана Aurus Senat и минивэна Aurus Arsenal.

Это всё та же монументальная передняя часть, которая первоначально должна была вызывать ассоциации с сталинским ЗиС-110, но почему-то первое, что приходит на ум – это автомобили Rolls-Royce. А если посмотреть на заднюю часть российского кроссовера, то ощущения родства с британскими автомобилями только усиливается.

Aurus Komendat
Aurus Komendat. Фото: www1.fips.ru

Перед дизайнерами ставилась задача создать вневременной, «долгоиграющий» облик автомобиля и с этим они справились. Aurus Komendant и через десять лет не будет выглядеть старомодно, хотя уже сейчас его облик трудно назвать современным.

Впрочем, премиум-кроссовер представительского класса, да ещё имеющий налёт ярко выраженной «державности», должен выглядеть именно так. Строго, монументально и без малейших ноток фривольности как в экстерьере, так и в интерьере. Последний от интерьера седана Aurus Senat будет отличаться лишь нюансами, сохраняя единую стилистику.

Что касается технической начинки, то она также не претерпела изменений. Как и седан Senat и минивэн Arsenal, кроссовер Komendant базируется на Единой модульной платформе (ЕМП). Машина будет оснащаться восьмицилиндровой 4,4 литровой бензиновой битурбо «восьмеркой» (598 л.с), с которой на пару будет трудиться электромотор.

Коробка передач – девятиступенчатый «автомат» российской компании КАТЕ. В отличие от новомодных переднеприводных кроссоверов, способных увязнуть в неглубокой луже, Aurus Komendant способен покорять бездорожье благодаря постоянному полному приводу и неплохому дорожному просвету. Разумеется, с раскисшей пашней ему не совладать, но на легком бездорожье он вряд ли ударит в грязь лицом.

Сроки начала производства Aurus Komendant каждый раз назывались разные, но если верить последней информации, то серийное производство кроссовера должно начаться в Елабуге в 2022 году.

Ожидается, что Aurus Komendant станет самой востребованной моделью из всего семейства Aurus, что неудивительно, учитывая популярность кроссоверов во всем мире, которая год от года стабильно растет.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 16:57
Гость: Доцент

Не подскажет ли диванный эксперт с какого западного автомобиля скопировали Победу, Москвич-408, 24-ю Волгу, РАФ 2203 и УАЗ 469?
21.08.2020, 16:12
Гость: Водила

Радуйся что хоть одну свою машину сделали для правительства. Все советские авто были плохими копиями своих заграничных собратьев. Просто это раньше не бросалось так в глаза, потому что иномарки в стране отсуствовали и сравнивать не с чем было. Свой дизан удвался только у советских танков но и это уже в прошлом.
21.08.2020, 12:31
Гость: Алексей

Зачем надо именно делать подобие Роллс Ройс Кулинана?

У нас что своих разработок нет классных? Ребята дизайнеры наши работают и на БМВ и Ферари и так далее. Там куча более интересных проектов чем это.
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