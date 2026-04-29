Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — приводит его слова РБК.

Ушаков добавил, что Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне».

Во время телефонного разговора, который длился более полутора часов, Путин также рассказал Трампу о ситуации в зоне военной операции, где российские войска теснят ВСУ. По словам Ушакова, политики сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».

Несмотря на это, Трамп верит, что «сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», добавил Ушаков. Путин подчеркнул в разговоре с хозяином Белого дома, что цели военной операции на Украине будут достигнуты в любом случае.

Путин и Трамп обсудили и другие политические вопросы, в том числе войну США с Ираном — российский президент считает правильным продлить режим прекращения огня, что поможет стабилизации обстановки.