Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — приводит его слова РБК.

Ушаков добавил, что Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне».

Во время телефонного разговора, который длился более полутора часов, Путин также рассказал Трампу о ситуации в зоне военной операции, где российские войска теснят ВСУ. По словам Ушакова, политики сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».

Несмотря на это, Трамп верит, что «сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», добавил Ушаков. Путин подчеркнул в разговоре с хозяином Белого дома, что цели военной операции на Украине будут достигнуты в любом случае.

Путин и Трамп обсудили и другие политические вопросы, в том числе войну США с Ираном — российский президент считает правильным продлить режим прекращения огня, что поможет стабилизации обстановки. 

  3. 30.04.2026, 07:13
    Гость: Жлчлвс

    "знать точку зрения врага" - "что-то нездоровое, неестественное"
    НО!
    замиряться с врагом("неонацистом") при каждом удобном предлоге - "позитивная сделка"
    вопрос:
    А че начинал-то??
    ...ах, велели.., - чтоб ковидлу закончить, ага...

  4. 30.04.2026, 07:11
    Гость: Юри_й

    А когда то ура патриоты смеялись, что зеленский отчитывается перед своими начальниками из ес и сша

  5. 30.04.2026, 07:09
    Гость: Юри_й

    Судя по горящему туапсе и перми, еще неизвестно для кого это перемирие. Даже парад боятся проводить, а ты все еще веришь в то, что мы кого то там бьем.

