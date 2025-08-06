Маргарита Еськина (Великий Бах), 9 августа, Усадьба Кусково

22:42 6.08.2025

Маргарита Еськина сыграет программу «Великий Бах» в Усадьбе Кусково 9 августа 2025 года.

Маргарита Еськина сыграет программу «Великий Бах» в Усадьбе Кусково 9 августа 2025 года.

Музыкант исполнит партии органа и клавесина-оттавино. Маргарита Еськина, уроженка Санкт-Петербурга, закончила в родном городе музыкальное училище им. Римского – Корсакова, где занималась не только основным инструментом – фортепиано, но и органом (класс Ю. Семёнова) и клавесином (класс В. Радченкова). Интерес к игре на этих инструментах послужил причиной поступления 2002 году в РАМ им. Гнесиных в класс органа профессора А. Фисейского. Позже, в 2011 году, там же было окончено и обучение в аспирантуре.

За годы обучения в РАМ Маргарита Еськина стала дипломантом международного конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2005) и лауреатом открытого конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2007). После обучения – обладателем специальной премии «Надежда Отечества» международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Москва – Калининград, 2011), обладателем специальной премии "Torre di Babele" международного конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria (Москва, 2012).

Совместно с А. Фисейским в Германии была произведена запись CD с органными транскрипциями оперных сочинений Рихарда Вагнера. В составе Волгоградского Симфонического оркестра участвовала в записи оркестровых сочинений швейцарского композитора Б. Райшеля.

Выступает как органистка и клавесинистка с сольными концертами в городах России и Украины (Киров, Самара, Казань, Светлогорск, Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Красноярск, Томск, Донецк, Днепропетровск, Харьков).

Программа

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Прелюдия и фуга для органа до мажор, BWV 547

Хоральные обработки из собрания Ноймайстера:

“Wir Christenleut”(«Мы христиане»), BWV 1090

“Das alte Jahr vergangen ist” («Старый год проходит»), BWV 1091

“Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf” («Господь, отверзи небеса»), BWV 1092

“Du Friedefürst, Herr Jesu Christ” («Ты – Князь мира, Господь Иисус Христос»), BWV 1102

“Jesu, meine Freude” («Иисус, моя отрада»), BWV 1105

“Ach, Gott und Herr” («Ах, Господь и Господин»), BWV 714

“Aus Tiefer Not schrei Ich zu Dir” («Из глубокой нужды взываю к Тебе, Господи»), BWV 1099

Aria variata alla maniera Italiana (Ария с вариациями в итальянской манере), BWV 989

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Начало в 17.00.