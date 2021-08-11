3000 зданий для Вооруженных сил России сдадут в эксплуатацию в 2021 году

10:55 11.08.2021

В ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что до конца годы в эксплуатацию введут 3000 объектов для нужд Вооруженных сил России

На сегодня уже завершено строительство 1642 объектов, сообщила руководитель департамента строительства военного ведомства Марина Балакирева. Приоритетным направлением деятельности военно-строительного комплекса Минобороны России остается обустройство инфраструктуры, обеспечивающей постановку на боевое дежурство вооружения, поступающего в рамках Государственной программы вооружения.

Фото с сайта nts-tv.com

На мероприятии глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил и о помощи военных строителей в решении важнейших социально-бытовых проблем. Например, военные строители возвели водозабор на реке Бельбек, внеся вклад в решение проблем с водоснабжением Севастополя. А военнослужащие железнодорожных войск задействованы в строительстве восточного участка железнодорожной магистрали БАМа протяженностью 340 км — от станции в поселке Улак Зейского района Амурской области до Февральска в Селемджинском районе.

Фото с сайта storage.inovaco.ru

Солдат, задействованных в строительстве БАМа, разместили в современных блочно-модульных городках Верхнезейска, Огорона и Тунгалы. В каждом комплексе есть жилые и административные модули, комнаты для досуга, спортивные залы, душевые, бани, медпункт, а также современные столовые для военнослужащих. Все столовые оснащены по последнему слову техники. Здесь солдат кормят профессиональные повара комбинатов питания по системе «шведский стол». Каждый солдат может выбрать из предложенных вариантов комплект блюд по своему вкусу. В рационе неизменно сбалансированные блюда, свежие овощи и даже выпечка.

Ранее Министр обороны России рассказывал о планах ведомства построить шесть таких городков, где будут созданы комфортные бытовые условия для проживания военных железнодорожников, занятых в реконструкции восточного участка БАМа.

