Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину

Кадры из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции

Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

"Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО", — цитирует его РИА Новости

По словам Макрона, эти "объединенные экспедиционные силы" станут основой будущего международного контингента, задачей которого будет соблюдение режима прекращения огня на Украине.

Стармер, со своей стороны, отметил, что штаб так называемой коалиции желающих уже действует в Париже, а ее командные структуры пока дорабатываются.

О намерении "коалиции желающих" отправить войска на Украину Макрон объявил в конце марта. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами: их целью станет "сдерживание России". Президент Франции добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.

По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2025, 08:46
    Гость: Макрон всё понимает правильно

    Европейцы таки будут участвовать в восстановлении пострадавшей территории.
    Несколько десятков тысяч военнопленных нам не помешают.
    Умеют все-таки французы подлизаться к Путину.

  5. 11.07.2025, 07:55
    Гость: Н-стожа

    Это будут дивизии военнослужащих НАТО? Для замены галитчан-всу- блатные?а тех для замены тыловиков киевской и запорожской? А тыловиков в окоп? Зеля круче многоходовочник

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Больше, ещё больше – налогов, сборов и прочих поборов. Чиполлино отдыхает!
© KM.RU, Алексей Белкин
КПРФ утвердила смену официального названия партии
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Избранное
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
Инфляция: как изменились цены на продукты за три месяца с февраля 2022 года
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Люди в целом малые на головушку – пьют яд за здоровье и гадят в доме, в котором живут»
«Ундервуд» поздравил Александра Зацепина с 99-летием на своем юбилее
Бензобак «Без тебя» (интернет-сингл)
«Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй "саммит мира"»
Манагер и Grenade Surround «Калейдоскопы состояний»
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Lori! Lori! «Light» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации