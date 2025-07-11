00:23 11.07.2025

Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

"Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО", — цитирует его РИА Новости.

По словам Макрона, эти "объединенные экспедиционные силы" станут основой будущего международного контингента, задачей которого будет соблюдение режима прекращения огня на Украине.

Стармер, со своей стороны, отметил, что штаб так называемой коалиции желающих уже действует в Париже, а ее командные структуры пока дорабатываются.

О намерении "коалиции желающих" отправить войска на Украину Макрон объявил в конце марта. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами: их целью станет "сдерживание России". Президент Франции добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.

По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.