Аборт мозга «Паралич»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Паралич», Стиль: экстремальное диско, Год: 2024

После разгребания, систематизации и издания архивов, длившегося не менее трех последних лет, «Аборт мозга» приступил к записи абсолютно нового номерного альбома «Паралич». Внутри группы пластинка фигурировала как «танцевальная», но это довольно условное определение. Тяжелые мясистые риффы никуда не делись, просто они нанизаны на динамичный электронный каркас - не в ущерб живым барабанам, партии которых исполняет Дмитрий «Берсерк» Гинкул, игравший ранее в «Коррозии металла».

В альбоме можно услышать далеко не только танцевальные песни. Уже вторым номером идет холодноватая «Взамен» - которую можно было бы назвать балладой, если бы не полное отсутствие раздольных атмосферных проигрышей, свойственных такой песенной форме. Все здесь предельно сурово и минималистично, ведь героине действительно нечего предложить взамен тому, что дает ей воздыхатель. В идейном отношении песня представляет собой своеобразную вариацию на тему «Это все» Юрия Шевчука — и там, и там идет речь о нищете душевной, ощущение которой может даже быть спасительным для человека.

Название альбома «Паралич» тоже можно понимать в том плане, что у человека за душой не осталось ровным счетом ничего — только состояние оцепенения и анабиоза. К тому же слово «Паралич» исчерпывающе описывает то, что происходит сегодня с нашим обществом: состояние тревожного ожидания и тягостного понимания, что от нас тут ровным счетом ничего не зависит. В этом плане ту, от лица которой написана песня «Паралич», можно трактовать и как безнадежно больную женщину (причем, не столько физически, сколько психически), и как нашу несчастную страну, постоянно терзаемую внутренними противоречиями и неразрешимыми проблемами.

Ключом к пониманию песни «Паралич» служат аллюзии в припеве на стихотворение любимой вокалисткой «Аборта мозга» Сабрины Амо Анны Ахматовой - «Мурка, не ходи, там сыч». У поэтессы Серебряного века иррациональная боязнь перед вышитым на подушке сычом была лишь отвлекающим маневром для маскировки более существенных детских страхов. Примерно то же самое видим и в песне «Аборта мозга»:

Я боюсь того сыча

Больше, чем паралича.

То есть у героини проблем выше крыши — полная обездвиженность, терзающий ее по ночам незнакомец, а она при этом боится какого-то вышитого сыча! Но тут надо понимать, что стихотворение Ахматовой и тема паралича тесно связаны друг с другом. Ответ находим в научной статье К.А. Ковровой «Истоки победы: мифологема «царской дочки» у Анны Ахматовой: «Примечателен и смысл запретов-предостережений, даваемых ребенком Мурке. Это ограничение активности, сковывание. С одной стороны, понятно, что это вызвано острым чувством опасности, который окружающий мир вызывает у ребенка, с другой стороны, можно интерпретировать ситуацию и следующим образом: ребенок воспитывает кошку так, как воспитывают его – те же няньки, гувернантки, которые в догимназическом детстве ребенка того времени, бесспорно, в большинстве случаев играли более значимую роль, нежели родители».

Точно так же в цель, как ахматовская цитата, бьет и отрывок из романса «Белой акации гроздья», использованный в припеве «Целой длинной ночи». Советский поэт-песенник Михаил Матусовский сочинил их в Киеве в 70-е годы, когда готовились съемки фильма «Дни Турбиных» (1976) по Михаилу Булгакову. Теперь мы знаем, что творится с Киевом и с нами, поэтому героиня песни так мучительно и пробирается по темному заколдованному лесу без особой надежды на выход.

Ситуация блужданий по лесу повторяется и в других песнях альбома, например — в «Лесном царе», заглавие которого отсылает к балладе Гете и музыке Шуберта. Здесь уже явственнее смысл леса как символа подсознания, в котором царят страхи, вскормленные в глубоком детстве. Вырастая, такие одержимые фобиями люди зачастую не могут найти себе нигде применения, поэтому идут в экстремальные профессии. Примерно так и происходит в «Снайпере», где прозябающий в «депрессии вечном запое» фрик идет на войну, слепо выполняя приказы стоящего за спиной ангела тьмы.

При всей психологичности и социальности альбома «Паралич», Сабрина Амо не забывает и о религиозной подоплеке событий, прослеживающихся по тому же «Снайперу». О предательстве отпавшей прихожанке религиозной общины смачно рассказано в невероятно драйвовой песне «Тварь». Здесь верно расставлены акценты при описании природы человеческих пороков:

Грех подается сладким,

Душу смертельно раня.

После такой глобальной измены Богу только и остается, что двигаться по пути внешнего благополучия (песня «К успеху»). В песне справедливо задается вопрос: чем продавать душу длинному рублю, «не лучше ль котиков постить и посещать библиотеку?»

В альбом вошли несколько перезаписанных песен из прежних альбомов «Аборта мозга», но все они дают новый ракурс. В «Звезде С.» («Звезде Сатане» из «Надругательства») изъят сакраментальный вопрос «Христос или панк?» и дан горестный ответ: «Хотела любви, а вышел облом». Да и панка как такового здесь уже нет, а скорее — экстремальное диско. «Они» из предварявшего альбом одноименного сингла, напротив, звучит не так танцевально, а более сурово, да еще и без матерного слова в кульминационный момент. А из «Да, звезда!», открывавшей альбом «Аборта мозга» «Мания», Сабрина Амо ловко изъяла строчку про Карла Линнея — и получилось вот что:

Провоняла святая вода

Слишком много воды было в ней

Так Сабрина Амо в который уж раз вернулась к своей излюбленной теме: дыхание Абсолютного Духа в нашей жизни и его иссякание в экстремальных ситуациях. Недаром в альбом включена и еще одна известная песня «Аборта мозга» и «Тишанов» «Дым над водой», в которой эта тема предстает в наиболее концентрированном виде.

Дисковое издание «Паралича» включает также бонусный клип на песню «Паралич», снимавшийся в марте 2023 году на питерском кладбище. Здесь прослеживается тот же мотив раздвоенности фобий, что и в самой песне и вхохновившем ее стихотворении «Мурка не ходи, там сыч» Анны Ахматовой: пока Сабрина Амо боится каких-то невнятных могил, к ней подкрадывается сзади реально опасный незнакомец в образе гитариста «Аборта мозга» Никиты Ефимова и обрушивает на ее голову булыжник.